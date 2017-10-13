В РТ служба «112» начала определять, откуда звонят клиенты семи операторов

В Татарстане в тестовом режиме действует функция, при помощи которой можно определять местоположение звонящего по номеру "112" абонента, она действует у МТС, "Мегафона", "Билайна", ТМТ, "Таттелекома", "Ростелекома" и "Дом.ру", об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра по делам ГО и ЧС РТ Олег Степущенко.

По словам замминистра, проблемы с внедрением этой функции связаны с тем, что необходимая система еще не принята в промышленную эксплуатацию. Сейчас идет период отладки у операторов, и он обещает быть долгим: у разных операторов стоит различное оборудование, под которое нужно подстроиться. Сроков окончания тестирования Олег Степущенко не назвал. Впрочем, сейчас в тестовом режиме сотрудники службы "112" видят координаты звонящего.

Напомним, в 2015 году в Татарстане произошло громкое убийство рыбака Сергея Елесина, при этом позже Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников экстренной службы "112", куда незадолго до гибели Сергей Елесин звонил с просьбой о помощи. По мнению родственников погибшего, работники "112" несвоевременно оповестили полицейских о ЧП.

Степущенко также прокомментировал это преступление.

— Тяжелый случай. Мы ни в коем случае с себя вины не снимаем. Неважно, кто прав, кто виноват. Решение суда состоялось, мы ни в коем случае не обсуждаем. Вины сотрудников ГБУ там ни в коем случае нет, - отметил он.

После трагических событий, помимо работ по внедрению системы геопозиционирования, в "112" были переработаны алгоритмы взаимодействия с другими экстренными службами. Кроме того, было установлено дополнительное оборудование, позволяющее фиксировать факт повторных звонков и количество людей в очереди к оператору, сообщает prokazan.ru.