В РТ служба «112» начала определять, откуда звонят клиенты семи операторов

В Татарстане в тестовом режиме действует функция, при помощи которой можно определять местоположение звонящего по номеру "112" абонента, она действует у МТС, "Мегафона", "Билайна", ТМТ, "Таттелекома", "Ростелекома" и "Дом.ру", об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра по делам ГО и ЧС РТ Олег Степущенко.
По словам замминистра, проблемы с внедрением этой функции связаны с тем, что необходимая система еще не принята в промышленную эксплуатацию. Сейчас идет период отладки у операторов, и он обещает быть долгим: у разных операторов стоит различное оборудование, под которое нужно подстроиться. Сроков окончания тестирования Олег Степущенко не назвал. Впрочем, сейчас в тестовом режиме сотрудники службы "112" видят координаты звонящего.
Напомним, в 2015 году в Татарстане произошло громкое убийство рыбака Сергея Елесина, при этом позже Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников экстренной службы "112", куда незадолго до гибели Сергей Елесин звонил с просьбой о помощи. По мнению родственников погибшего, работники "112" несвоевременно оповестили полицейских о ЧП.
Степущенко также прокомментировал это преступление.
— Тяжелый случай. Мы ни в коем случае с себя вины не снимаем. Неважно, кто прав, кто виноват. Решение суда состоялось, мы ни в коем случае не обсуждаем. Вины сотрудников ГБУ там ни в коем случае нет, - отметил он.
После трагических событий, помимо работ по внедрению системы геопозиционирования, в "112" были переработаны алгоритмы взаимодействия с другими экстренными службами. Кроме того, было установлено дополнительное оборудование, позволяющее фиксировать факт повторных звонков и количество людей в очереди к оператору, сообщает prokazan.ru.
Комментарии посетителей
а как органами объясняются обыски? или никак? просто кошмарят бизнес?
Этот Кафетерий отдадут мастерам,а рабочие в пролёте.1000%
Про статью в целом, молчу! Но перечисленные ФАКТЫ, это красиво написали!))) критика должна быть и она должна...
Все-то у вас врачи, да учителя плохие. Лечитесь и учитесь дома. Даже все что хорошее люди делают, норовите...
К сожалению, таких врачей осталось мало. Настоящие профессионалы остались только среди пенсионеров. Молодые...
В 14 году руководителеи города был Вася Шайхразиев.Но этого человегка ни кто и ни когда не накажет.
Сумела ли Айгель Гайсина показать красоту и скромность татарской девушки, богатства татарского языка и...
Прошу заметить, что я ни словечком НЕ защищаю водителей, нарушающих ПДД !!!! Я - только ЗА повышение штрафов......
Когда же введут РЕАЛЬНЫЕ штрафы для пешеходов, нарушающих ПДД ???? Если взрослый человек, то с сообщением по...
Кто бы сомневался в “правильности” написания.... Мы же в РТ живём... Если вчера даже ректор КИИД сказала, что...
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
На границе с Башкирией и Татарстана - ошибка в падеже. Пол года - пишется слитно. За два месяца до регистрации,...
Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!