В РТ сотрудник ГИБДД оштрафовал мужчину, перевозившего гроб с племянником

Под Казанью на контрольном пункте «Малиновка» сотрудник ГИБДД оштрафовал водителя, который вез хоронить своего 23-летнего племянника из Владимирской области в Уфу. Об этом сообщает Inkazan.ru.
Инцидент случился 13 сентября, по словам водителя, его из-за трагедии не успели вписать в страховой полис ОСАГО, а автомобиль принадлежит супруге погибшего, которая в этот день только выписалась из роддома.
Сотрудники ДПС оказались непреклонными и выписали штраф в размере 500 рублей, несмотря на то, что видели, что мужчина перевозил гроб.
- Супруга погибшего родила ребенка в этот же день. Мы никак бы не успели на похороны, если бы потратили еще сутки на оформление страховки. Меня остановили в первый раз в Нижнем Новгороде, я также объяснил ситуацию, и меня тут же отпустили. Дело не в штрафе в 500 рублей, а просто в человеческом отношении, - рассказал пострадавший водитель.
При этом позже в ГИБДД отметили, что это не первое подобное нарушение водителя.
- В отношении водителя по данной статье административные материалы составлялись в январе, марте, июле и сентябре месяце 2017 года, - говорится в сообщении ведомства.
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