В РТ страдающий шизофренией мужчина убил и съел хозяина дома, в котором гостил

Трагедия произошла сегодня ночью, 5 октября, в селе Новое Ильдеряково Аксубаевского района. Тело 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде резаной раны шеи и живота обнаружили полицейские.

По подозрению в совершении преступления задержан страдающий шизофренией 40-летний местный житель, который признал причастность к совершению преступления, передает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По версии следствия, подозреваемый гостил у потерпевшего и в какой-то момент решил убить хозяина, чтобы съесть его. Для этого он стал избивать мужчину сначала руками, а потом табуреткой. Когда тот перестал подавать признаки жизни, злоумышленник перерезал ему горло и вскрыл живот, после чего съел части тела потерпевшего.

Затем мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем.