В РТ студентку подозревают в совращении подростка

Отношения между мальчиком и девочкой начались еще в 2016 году. Пара даже занималась интимом в съемной квартире в столице Татарстана. Вот только любовь между ними не одобрили правоохранительные органы - на момент начала близких отношений молодому человеку было только 15 лет, а вот его подруге уже исполнилось 18.

С точки зрения закона налицо уголовная статья "Половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". Но, как сообщают знакомые пары, подросток уже имел раньше проблемы с законом. Сейчас он учится в одном из колледжей Казани, его подруга - в медицинском колледже, пишет КП.

Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в правоохранительных органах.