В РТ татарский язык в школах собираются сделать факультативным

В Татарстане татарский язык в школах могут сделать факультативным. Об этом пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источник в министерстве образования РТ, который знаком с ситуацией.

По информации издания, в настоящее время в ведомстве готовят документы для проверки.

- Генеральная прокуратура просто так ничего не проверяет, ее цель — найти и наказать виновного. Все зависит от позиции республики. Скорее всего, республика не будет выступать против поручения президента, поэтому через год или уже в этом году свободный выбор изучения языка введут, - отмечает источник.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором до 30 ноября проверить добровольность изучения национальных языков. Согласно документу, который утвердил президент по итогам заседания совета по межнациональным отношениям, руководители регионов до 1 декабря должны довести объем изучения русского языка до уровня, который рекомендует министерство образования и науки РФ.

Ранее Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.