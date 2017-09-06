В РТ татарский язык в школах собираются сделать факультативным

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06 сентября в 15:47
В Набережных Челнах рабочие нашли артиллерийский снаряд
В Набережных Челнах рабочие нашли артиллерийский снаряд

Сотрудники пожарно-спасательной части №56 доставили снаряд в специальном ящике с песком на место утилизации.

06 сентября в 15:27
В Набережных Челнах за 8 лет отремонтируют все детсады
В Набережных Челнах за 8 лет отремонтируют все детсады

Из республиканского бюджета на эти цели уже было выделено 299 млн рублей, из местного бюджета – 70 млн рублей на те виды работ, которые не вошли в программу.

06 сентября в 14:03
В челнинском поселке Элеваторная Гора перекрывают движение
В челнинском поселке Элеваторная Гора перекрывают движение

С 6 по 17 сентября здесь будут проводиться дорожные работы. При этом, график может корректироваться из-за погодных условий.

06 сентября в 13:57
Челнинка стала жертвой компьютерных мошенников
Челнинка стала жертвой компьютерных мошенников

Заявление о мошенничестве поступило от мужчины, чья жена активно общается в социальных сетях. Ее мнимая подруга попросила данные пластиковой карты челнинца.

06 сентября в 13:41
Отопительный сезон в Татарстане может начаться 7 - 10 октября
Отопительный сезон в Татарстане может начаться 7 - 10 октября

Минстрой РТ сообщил, что окончание подготовительных работ к отопительному сезону запланировано на 15 сентября.

06 сентября в 13:22
Под окнами в Челнах нашли тело мужчины в крови
Под окнами в Челнах нашли тело мужчины в крови

Врачей вызвал прохожий, который заметил, что у дома лежит мужчина в крови. На теле были обнаружены признаки падения с высоты.

06 сентября в 12:09
В Челнах отпразднуют День танкиста
В Челнах отпразднуют День танкиста

9 сентября в 15:00 в парке Гренада состоится командно-прикладная эстафета.

06 сентября в 09:04
В 15 челнинских поликлиниках идет капитальный ремонт
В 15 челнинских поликлиниках идет капитальный ремонт

На модернизацию медучреждений города из республиканского бюджета выделено 1,5 млрд рублей.

06 сентября в 08:51
Минэнерго предлагает запретить в России лампочки мощнее 50 Вт
Минэнерго предлагает запретить в России лампочки мощнее 50 Вт

Также обсуждается вопрос необходимости создать условия для снижения стоимости энергоэффективных ламп — с $ 3,5 до $ 1,5−2, как, например, в Индии.
06 сентября в 08:33
В РТ татарский язык в школах собираются сделать факультативным
В РТ татарский язык в школах собираются сделать факультативным

В СМИ появилась информация со ссылкой на источник в министерстве образования РТ, что в настоящее время в ведомстве готовят документы для проверки прокуратуры.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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в 08:33
Рубрика: Вечерка On-Line

В РТ татарский язык в школах собираются сделать факультативным

В РТ татарский язык в школах собираются сделать факультативным

В Татарстане татарский язык в школах могут сделать факультативным. Об этом пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источник в министерстве образования РТ, который знаком с ситуацией.

По информации издания, в настоящее время в ведомстве готовят документы для проверки.

- Генеральная прокуратура просто так ничего не проверяет, ее цель — найти и наказать виновного. Все зависит от позиции республики. Скорее всего, республика не будет выступать против поручения президента, поэтому через год или уже в этом году свободный выбор изучения языка введут, - отмечает источник.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором до 30 ноября проверить добровольность изучения национальных языков. Согласно документу, который утвердил президент по итогам заседания совета по межнациональным отношениям, руководители регионов до 1 декабря должны довести объем изучения русского языка до уровня, который рекомендует министерство образования и науки РФ.

Ранее Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

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Комментарии:


. 06.09.2017 16:03

Что значит факультативным? Никогда Минниханов на такое не пойдет. Его все люди татарской национальности сожрут. А куда девать учителей татарского языка, которых в 10 раз больше, чем русского? Я бы не хотел, чтобы в республике началась вражда. Не убудет с детей - пусть учат два языка. С английским же не встает вопрос: учить или нет? Обязаловка, и все.

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. 06.09.2017 20:36

Минниханова и спрашивать никто не будет. После того, как Москва не продлила договор с Татарстаном, никто же не вышел на площадь в поддержку республики. Это ж не Кадыров, способный собрать несанкционированный митинг в Москве или в Грозном. Это единственный руководитель региона, способный сказать, что если Россия готова поддерживать шайтанов, то он против такой России.

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. 06.09.2017 20:50

Вы ошибаетесь, недооценивая Минниханова. Он открыто не будет бряцать оружием, как Кадыров, но свое отстоит. Дети будут учить татарский по-любому. Может, уменьшат на один урок в неделю для видимости, но никто менять школьную программу не будет. Сейчас шумиха поутихнет, Путин, чтобы не потерять лицо, отступит, а Минниханов сделает вид, что разногласий с Москвой не было.

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. 06.09.2017 20:55

Прочитайте ещё раз слова Путина и его поручение генпрокуратуре... Если для вас слово сказать, а потом наплевать на него и забыть, что сказал, то не думайте, что все вокруг такие же. Тем более не сравнивайте себя с Путиным

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