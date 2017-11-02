В РТ устроили давку за бесплатные носки и диски с песнями Жириновского

В Казани 1 ноября около приехавшего агитационного поезда ЛДПР сторонники партии устроили на перроне вокзала давку за бесплатными футболками с надписью "Жириновский — верховный правитель", а также дисками с песнями в исполнении Владимира Жириновского. Об этом сообщает "Бизнес Online".
Всем желающим также раздавали в качестве сувениров зонты, будильники, рюкзаки, газеты и бейсболки, коробки чая, тетрадки с фотографией лидера партии и синими носками.
По словам выступившего председателя комитета по молодежи, спорту и туризму Михаила Дегтярева, Жириновский с большим уважением относится к Татарстану.
- Он очень любит Татарстан, очень любит татарский народ, несмотря на то что всякую ерунду рассказывает, натравливает, - рассказал политик.
Напомним, накануне стало известно, что Жириновский прокомментировал ситуацию с уроками татарского языка в школах Татарстана, по его словам, позиция Казани в этом вопросе схожа с позицией Киева.
"Вот в Киеве сегодня запрещают русский язык! Они одного поля ягода! На Украине запрещают, а в наших регионах отдельных заставляют учить местный национальный язык. Это путь к одному — выдавливанию русских в России из национальных регионов. Посмотрите статистику и вы увидите — везде уменьшается количество русских в национальных регионах, особенно на Северном Кавказе", — говорил Жириновский.
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