В РТ утонул 9-летний мальчик, купаясь в запрещенном месте

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17 августа в 13:57
Расписание празднования в Челнах Курбан-байрам
Расписание празднования в Челнах Курбан-байрам

На самом деле этот праздник является частью паломничества в Мекку, а так как не каждый может совершить поход в долину Мина, приносить жертву принято повсюду, где могут быть верующие.

17 августа в 12:19
Восемь оппозиционеров из Челнов намерены пожаловаться в ЕСПЧ
Восемь оппозиционеров из Челнов намерены пожаловаться в ЕСПЧ

Решения о штрафах за участие в пикете выносились в Набережночелнинском суде, и все участники пытались обжаловать постановления в Верховном суде Татарстана.

17 августа в 11:33
В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»
В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»

Были осуждены восемь человек. Двое из низ получили реальные сроки, один условный, а остальных приговорили к обязательным работам.

17 августа в 10:33
В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство
В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство

Руководитель коммунальных служб Рафаиль Киямов опять хочет засудить депутата горсовета Сергея Яковлева.

17 августа в 10:04
Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»
Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»

Происшествие случилось накануне, в 10:45. Пострадавшей самой понадобилась помощь медиков.

17 августа в 10:01
Челнинские полицейские задержали мошенницу-гастролерку
Челнинские полицейские задержали мошенницу-гастролерку

Стражам порядка пришлось выехать за подозреваемой в Тамбовскую область. Задержание произошло прямо в поезде.

17 августа в 09:03
В Челнах вынесли приговор главе фонда “Люди Татарстана”
В Челнах вынесли приговор главе фонда “Люди Татарстана”

Суд признал Сергея Изотова виновным в умышленном причинение вреда здоровью средней тяжести.

17 августа в 08:51
Президент РТ наказал 4 министров за ошибки в декларациях о доходах
Президент РТ наказал 4 министров за ошибки в декларациях о доходах

По словам президента, по итогам проверки были выявлены нарушения в отношении 17 руководителей.  “Это не ошибки, это халатное отношение к исполнению обязанностей”, - сказал Минниханов.

17 августа в 08:39
Два пожара случилось за ночь в Челнах
Два пожара случилось за ночь в Челнах

В обоих случаях предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

17 августа в 08:37
«АК БАРС» Банк заявил о спам-атаке своих клиентов через мессенджеры
«АК БАРС» Банк заявил о спам-атаке своих клиентов через мессенджеры

На своем официальном сайте татарстанский банк заявил о том, что их клиентов атаковали дезинформацией о проблемах в финансово-кредитной организации, которых нет.

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Правдомер
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск №31 от 09 августа, 2017г.
17 августа 2017г. 14:17

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в 08:27
Рубрика: Вечерка On-Line

В РТ утонул 9-летний мальчик, купаясь в запрещенном месте

В РТ утонул 9-летний мальчик, купаясь в запрещенном месте

В Заинске утонул 9-летний мальчик, купаясь в запрещенном месте. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

О происшествии сообщил очевидец, который увидел, что на берегу канала 7-8 детей пытаются помочь мальчику.

- Дети купались в канале в акватории Заинской ГРЭС. В какой-то момент один из мальчиков стал тонуть. Остальные ребята смогли его вытащить на берег. Но рядом никого не оказалось, кто смог бы оказать первую помощь ребенку, - сообщили в МЧС.

Позже выяснилось, что утонувший мальчик не умел плавать. Поэтому прежде чем зайти в воду, он обвязал себя пустыми пластиковыми бутылками, чтобы удержаться на плаву. Но через некоторое время друзья заметили, что он лежит на плаву без движения. 

Прибывшие на место ЧП медики зафиксировали смерть ребенка. Стоит отметить, что дети купались в запрещенном месте.

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