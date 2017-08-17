В РТ утонул 9-летний мальчик, купаясь в запрещенном месте

В Заинске утонул 9-летний мальчик, купаясь в запрещенном месте. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

О происшествии сообщил очевидец, который увидел, что на берегу канала 7-8 детей пытаются помочь мальчику.

- Дети купались в канале в акватории Заинской ГРЭС. В какой-то момент один из мальчиков стал тонуть. Остальные ребята смогли его вытащить на берег. Но рядом никого не оказалось, кто смог бы оказать первую помощь ребенку, - сообщили в МЧС.

Позже выяснилось, что утонувший мальчик не умел плавать. Поэтому прежде чем зайти в воду, он обвязал себя пустыми пластиковыми бутылками, чтобы удержаться на плаву. Но через некоторое время друзья заметили, что он лежит на плаву без движения.

Прибывшие на место ЧП медики зафиксировали смерть ребенка. Стоит отметить, что дети купались в запрещенном месте.