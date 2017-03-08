В РТ в 2016 году выявили более 1,6 тысячи случаев заболевания раком молочной железы

Рак груди в Татарстане занимает первое место в «рейтинге» онкологических заболеваний среди женщин.

Только за 2016 году в республике такой диагноз был поставлен 1604 раза. При этом на I-II стадии было диагностировано 67% случаев заболевания раком, пишет КП.

- Современный человек, который регулярно проходит медосмотр и забоится о своем здоровье, имеет все шансы выявить эти предвестники, патологические состояния, взять их под наблюдение и принять своевременно меры, чтобы заболевание не развилось. Особенно важно обратить внимание на свое здоровье тем, у кого в роду есть больные раком, - отмечает министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин.

В свою очередь главврач Республиканского клинического онкологического диспансера республики Ильдар Хайруллин обращает внимание на то, что всплеск заболеваемости злокачественными новообразованиями регистрируется с 50 лет. Так что женщинам, кто старше 45 лет, нужно системно подходить к профилактическому обследованию.