В РТ в больнице умер мужчина, которого не хотели оперировать из-за «прописки» в Удмуртии

В Агрызе в больнице умер 27-летний мужчина, которого не хотели оперировать из-за его «прописки». Об этом сообщает Следственный комитет.
Сообщается, что 31 декабря находясь дома у родителей, потерпевший поругался с подругой, после чего на глазах родственников нанес себе ножом колото-резанную рану живота.
- Мужчина был доставлен в Агрызскую центральную районную больницу. Однако в медучреждении ему долгое время отказывали в госпитализации и оказании помощи, ссылаясь на то, что тот прописан в Республике Удмуртия, - рассказали в ведомстве.
Пациента отправили на операцию спустя два часа.
- В результате несвоевременно оказанной медицинской помощи мужчина скончался после проведенной операции утром 1 января от обильной кровопотери, - говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Расследование продолжается.
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