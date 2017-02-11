В РТ в больнице умер мужчина, которого не хотели оперировать из-за «прописки» в Удмуртии

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10 февраля в 19:39
Сергей Яковлев: “Полиция забрала у меня паспорт”
Сергей Яковлев: “Полиция забрала у меня паспорт”

“Вечерке” стали известны подробности задержания депутата городского совета.

10 февраля в 18:55
В Челнах задержан депутат горсовета Сергей Яковлев
В Челнах задержан депутат горсовета Сергей Яковлев

Как сообщил “Вечерке” источник в правоохранительных органах, в данный момент народный избранник находится в ОП “Центральный”.

10 февраля в 16:55
В РТ студентку подозревают в совращении подростка
В РТ студентку подозревают в совращении подростка

Любовь между ними не одобрили правоохранительные органы - на момент начала близких отношений юноше было только 15 лет, а вот его подруге - 18.
10 февраля в 16:45
Челнинцы выступают против строительства медцентра рядом с домом
Челнинцы выступают против строительства медцентра рядом с домом

Исполком организовал встречу жителей дома 27/04 и представителей сети стоматологических клиник. Жители утверждают, что из-за пристроя к их дому в квартиры не будет попадать солнечный свет.

10 февраля в 16:44
В Челнах подсчитали долги за ЖКУ
В Челнах подсчитали долги за ЖКУ

Общая задолженность населения Набережных Челнов за жилищно-коммунальные услуги выросла на 58 млн рублей.

10 февраля в 15:47
Вкладчик Татфондбанка пикетировал Центробанк в Москве
Вкладчик Татфондбанка пикетировал Центробанк в Москве

Пострадавшие клиенты банков-погорельцев готовят также одиночные пикеты также перед зданиями Госдумы России и Агентства по страхованию вкладов.

10 февраля в 14:41
«Эхо Москвы» могут закрыть через пять дней
«Эхо Москвы» могут закрыть через пять дней

Роскомнадзор прислал в адрес руководства радиостанции предупредительное письмо о нарушении закона “О СМИ”.

10 февраля в 14:38
В Челнах пройдут зимние соревнования по картингу на Кубок команды «КАМАЗ-мастер»
В Челнах пройдут зимние соревнования по картингу на Кубок команды «КАМАЗ-мастер»

Участие в турнире примут Эдуард Николаев, Андрей Каргинов, Айрат Мардеев и Антон Шибалов.

10 февраля в 14:08
В Татарстане проверили качество магазинного молока (РЕЙТИНГ)
В Татарстане проверили качество магазинного молока (РЕЙТИНГ)

Специалисты исследовали семь наиболее популярных среди татарстанцев образцов молока из торговых сетей.

10 февраля в 13:01
Челнинцам начислили СОИ вместо ОДН
Челнинцам начислили СОИ вместо ОДН

Счета за январь неприятно поразили собственников многоквартирных домов.


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Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
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Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

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Выпуск 5 от 09 февраля, 2017г.
11 февраля 2017г. 03:09

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в 09:01
Рубрика: Вечерка On-Line

В РТ в больнице умер мужчина, которого не хотели оперировать из-за «прописки» в Удмуртии

В РТ в больнице умер мужчина, которого не хотели оперировать из-за «прописки» в Удмуртии

В Агрызе в больнице умер 27-летний мужчина, которого не хотели оперировать из-за его «прописки». Об этом сообщает Следственный комитет.

Сообщается, что 31 декабря находясь дома у родителей, потерпевший поругался с подругой, после чего на глазах родственников нанес себе ножом колото-резанную рану живота.

- Мужчина был доставлен в Агрызскую центральную районную больницу. Однако в медучреждении ему долгое время отказывали в госпитализации и оказании помощи, ссылаясь на то, что тот прописан в Республике Удмуртия, - рассказали в ведомстве.
Пациента отправили на операцию спустя два часа.

- В результате несвоевременно оказанной медицинской помощи мужчина скончался после проведенной операции утром 1 января от обильной кровопотери, - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Расследование продолжается. 

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Комментарии:


. 10.02.2017 11:04

Это че такое ? Даже местным, но если ненадлежащим образом оформлена прописка только стетоскоп и аспирин. А любым приезжим, которые себе харакири запилили - отдельную палату с плазмой, медсестрой в виде памелы андерсон и ананасами в шампанском ?

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