В РТ в колонии «гниет» «хрустальный» инвалид, осужденный за разврат

В Зеленодольске суд решил оставить в колонии 35-летнего инвалида-колясочника Дмитрия Афанасьева с диагнозом несовершенный остеогенез или "хрустальная болезнь", когда кости больного ломаются от малейшей нагрузки. Об этом рассказал его адвокат Анас Мухаметзянов, передает "Вечерняя Казань".
В прошлом году в Набережных Челнах инвалида признали виновным в принуждении двух школьниц к действиям сексуального характера. По версии следствия, в марте 2014 года знакомая Афанасьева, которой на тот момент было 14 лет, рассказала ему, что занималась сексом со своим одноклассником. После этого мужчина стал требовать, чтобы девочка вступила в интимную близость и с ним, обещая в противном случае рассказать обо всем ее близким. Девочка вступала в половой контакт с Афанасьевым не менее 7 раз.
Свою вину инвалид так и не признал, по его словам, его оговорили из-за iPhone, которым он давал пользоваться девочке. Мужчину осудили на 7 лет лишения свободы в колонии.
В колонии инвалида поместили не в общую камеру, а в комнату медсанчасти. Однако, по словам защитника, в исправительном учреждении некому ухаживать за зключенным, так что состояние Афанасьева стремительно ухудшается.
При этом в суде руководство колонии представило очередную характеристику на заключенного, в которой сказано, что неходячий инвалид не встал на путь исправления, поскольку вину в преступлении не признает и не раскаивается в содеянном, значит, выпускать его нельзя.
По словам прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Андрея Панфилова, уход за Афанасьевым осуществляют другие заключенные, и поэтому условия содержания для инвалида вполне приемлемые.
- Афанасьеву нужна помощь врачей - ортопеда, травматолога... Разве их могут заменить другие заключенные?! Я прокурора спросил, был ли он в колонии, видел ли, как мой подзащитный лежит сутками на кровати в памперсах и гниет заживо. В ответ - тишина, - рассказал адвокат.
Решение суда юрист будет обжаловать в Верховном суде Татарстана.
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