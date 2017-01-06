В РТ в новогоднюю ночь мужчина попал в больницу с укусами на детородном органе

В Мамадышскую больницу доставили необычного пациента – в новогоднюю ночь женщина укусила мужчину за половые органы, в результате чего ему потребовалась срочная операция. Об этом сообщает информационный сайт "Нократ".

По информации издания, отметив праздник за столом, пара решила уединиться. В какой-то момент мужчине пришло смс-сообщение, которое разозлило женщину. И она его покусала за детородный орган. Экспертиза позволит выяснить тяжесть вреда, причиненного здоровью.

Напомним, в феврале прошлого года девушка во время орального секса нанесла травму одному из посетителей бара "Гадкий койот" на улице Баумана в Казани, после проведенной проверки в полиции решили не возбуждать уголовное дело по данному факту.