В РТ в страшном ДТП погибли пять человек, в том числе младенец

Под Казанью в Верхнеуслонском районе Татарстана на 38-м километре трассы Казань — Ульяновск произошло смертельное столкновение трех авто, в котором погибли пять человек. Об этом происшествии сообщает ГУ МЧС России по РТ и Life.ru.
Предварительно, водитель Peugeot 4007 ехал в сторону Ульяновска, в 17:50 он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford, который, в свою очередь, развернуло, а в него врезалась двигавшаяся в попутном направлении "Лада Приора".
На месте ДТП от полученных травм погибли пять человек, в том числе пятимесячный ребенок. Еще три человека получили ранения, пострадавших госпитализировали.
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