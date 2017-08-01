В РТ в Волгу выпустят молодь краснокнижной стерляди

29 июля в Волгу, в Куйбышевское водохранилище, выпустят 12 тысяч молоди осетровых рыб, в основном - стерляди. Торжественное мероприятие пройдет в Лаишевском районе, на набережной, сообщает КП.

Событие это уникальное, поскольку в Поволжском регионе эта рыба занесена в Красную книгу.

Справка

Стерлядь - рыба семейства осетровых. Длина тела составляет 125 сантиметров, вес доходит до 16 килограмм. Это ценная промысловая рыба, ее разводят в озерах и прудах.

С 60-х годов прошлого столетия популяция стерляди в Волге существенно снизилась.