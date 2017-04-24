В РТ водитель школьного автобуса подозревается в сексуальных связях с ученицей

В Кукморском районе Татарстана 25-летний водитель школьного автобуса подозревается в сексуальных связях с 15-летней ученицей. Об этом пишет «Вечерняя Казань».
По данным следствия, молодой человек в период с июня по декабрь прошлого года вступал в половую связь с 15-летней школьницей.
Директор школы, где учится девочка, рассказала, что их ученица встречается со школьным водителем уже два года, но о том, что между ними интимные отношения, в педагогическом коллективе не знали.
- Мы были обеспокоены, что девочка встречается с достаточно взрослым мужчиной. Конечно, мы поставили в известность родителей, - рассказала директор школы.
Однако, по ее словам, мать школьницы была совсем не против того, что ее дочка встречается с 25-летним парнем.
- Мать парня даже радовалась. На людях они вели себя прилично, - добавила директор.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Водителю автобуса грозит до 4 лет лишения свободы. Однако мать школьницы подала ходатайство в полицию с просьбой не привлекать ее потенциального зятя к уголовной ответственности, поскольку все у них было по согласию.
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