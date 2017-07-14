В РТ возбудили дело на полицейских, потерявших «служебный» гашиш

В Казани на сотрудников МВД возбудили дело за потерю свыше 10 грамм гашиша, изъятого в ходе проверки автомобиля на КПП "Малиновка", сообщает ProKazan.ru, ссылаясь на свой источник.

Предварительно, утром 22 июня этого года полицейские остановили Daewoo Nexia из Алтайского края, у 31-летнего пассажира в ходе личного досмотра нашли гашиш. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

- В период с 22 по 27 июня полицейские из-за своей небрежности потеряли гашиш, при этом, пытаясь избежать наказания, полицейские из отдела полиции "Юдино" не сообщили об этом, опасаясь ответственности, - так следует из предварительных данных проверки.

После проведенной проверки по данному факту 12 июля было возбуждено уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Халатность", выясняются все обстоятельства происшествия.