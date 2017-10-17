В РТ за неделю заразились ОРВИ 13 тысяч человек

За минувшую неделю, с 9 по 15 октября, 13 тысяч 713 человек заразились ОРВИ в Татарстане. По сравнению с предыдущей уровень заболеваемости снизился на 9,6%, передает «Татар-информ».

На сегодняшний день заболеваемость на территории республики ниже эпидпорога на 7,8%, уточняют специалисты Роспотребнадзора.