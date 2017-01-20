В РТ задержали вербовщиков экстремистской организации «Таблиги Джамаат»

В Казани сотрудники ФСБ в ходе спецоперации задержали двух вербовщиков религиозного объединения "Таблиги Джамаат", которое признано экстремистким и запрещено в России, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержание подозреваемых прошло накануне при участии УФСБ России по Москве и Московской области совместно с УФСБ России по РТ и ЦПЭ ГУВД по Москве.

Задержанные обвиняются в "вовлечение новых адептов в деятельность объединения, в том числе на территории Московского региона, путем подбора приверженцев нетрадиционных течений в исламе, в окружении религиозных мусульманских молитвенных сооружений".

Задержанных подозревают в совершении преступления по статье "организация деятельности экстремистской организации".

Напомним, в октябре прошлого года в Татарстане сотрудники ФСБ и МВД также провели спецоперацию против "Таблиги Джамаат", в результате были задержаны семь человек. Полицейские одновременно организовали обыски по 39 адресам 34 лидеров и активных членов группы.