В РТ задержали вербовщиков экстремистской организации «Таблиги Джамаат»

В Казани сотрудники ФСБ в ходе спецоперации задержали двух вербовщиков религиозного объединения "Таблиги Джамаат", которое признано экстремистким и запрещено в России, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержание подозреваемых прошло накануне при участии УФСБ России по Москве и Московской области совместно с УФСБ России по РТ и ЦПЭ ГУВД по Москве.
Задержанные обвиняются в "вовлечение новых адептов в деятельность объединения, в том числе на территории Московского региона, путем подбора приверженцев нетрадиционных течений в исламе, в окружении религиозных мусульманских молитвенных сооружений".
Задержанных подозревают в совершении преступления по статье "организация деятельности экстремистской организации".
Напомним, в октябре прошлого года в Татарстане сотрудники ФСБ и МВД также провели спецоперацию против "Таблиги Джамаат", в результате были задержаны семь человек. Полицейские одновременно организовали обыски по 39 адресам 34 лидеров и активных членов группы.
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