В РТ закупят слуховые аппараты для инвалидов

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ объявило тендер на поставку слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций).
Информация опубликована на портале госзакупок, сообщает «Татар-информ».
Согласно опубликованным данным, максимальная сумма контракта составит 15,9 млн рублей, на которые будет приобретено 1164 аппарата, из которых 212 цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные, 305 мощные, а также 40 аналоговые сверхмощные.
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