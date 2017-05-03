В РТ закупят слуховые аппараты для инвалидов

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03 мая в 16:05
Подробности ДТП с пятью жертвами в РТ:  младенец умер на руках у родителей
Подробности ДТП с пятью жертвами в РТ:  младенец умер на руках у родителей

Двое родителей и пятимесячная девочка на попутном автомобиле до приезда “скорой” уехали в Апастовскую ЦРБ. Так как ребенок был в крайне тяжелом состоянии, он умер до приезда в больницу.

03 мая в 15:45
В РТ заместитель главврача продавала бензин, предназначенный для «скорых»
В РТ заместитель главврача продавала бензин, предназначенный для «скорых»

В Альметьевске женщина продала 4 резервные карты ГСМ, выданные для заправки “скорых” в экстренных случаях, к примеру, при незапланированных выездах. Деньги она оставила себе.

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03 мая в 14:16
В Татарстане во время шествия «Бессмертный полк КФУ» упал в обморок студент
В Татарстане во время шествия «Бессмертный полк КФУ» упал в обморок студент

Молодого человека из Казани отнесли в тень, где находятся лавки с сувенирами. На место вызвали “скорую помощь”.

03 мая в 11:11
Наиль Магдеев возглавит шествие Бессмертного полка
Наиль Магдеев возглавит шествие Бессмертного полка

9 мая в 14.30 на площади Азатлык начнется сбор и построение полка.

03 мая в 10:57
Пенсионный фонд РТ открывает горячую линию ко Дню Победы
Пенсионный фонд РТ открывает горячую линию ко Дню Победы

5 мая специалисты ответят на вопросы по пенсионному обеспечению ветеранов. В этот день, с 9.00 до 15.00 будет работать бесплатный телефон горячей линии 8-800-100-26-27.

03 мая в 10:51
В Челнах завершился отопительный сезон
В Челнах завершился отопительный сезон

В скором времени коммунальщики приступят к опрессовке тепловых сетей.

03 мая в 10:22
Поликлиники и больницы Челнов будут работать в праздничные дни – 8, 9 мая
Поликлиники и больницы Челнов будут работать в праздничные дни – 8, 9 мая

Вызвать врача на дом можно с 9.00 до 13.00 часов. Процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 9.00 до 14.00 часов.
03 мая в 10:17
Татарстан занял первое место по количеству штрафов ГИБДД
Татарстан занял первое место по количеству штрафов ГИБДД

На одного жителя республики приходится 1,45 штрафов ГИБДД. Такие данные были получены в результате исследования «ШТРАФоопасные» и «ШТРАФобезопасные» регионы России.

03 мая в 10:12
В РТ закупят слуховые аппараты для инвалидов
В РТ закупят слуховые аппараты для инвалидов

Согласно опубликованным данным, максимальная сумма контракта составит 15,9 млн рублей, на которые будет приобретено 1164 аппарата, из которых 212 цифровые.

03 мая в 08:42
Челнинцы вновь жалуются на хамство водителей маршруток
Челнинцы вновь жалуются на хамство водителей маршруток

Сразу несколько жалоб появились в системе “Народный контроль” за эти дни.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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04 мая 2017г. 01:17

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в 10:12
Рубрика: Вечерка On-Line

В РТ закупят слуховые аппараты для инвалидов

В РТ закупят слуховые аппараты для инвалидов

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ объявило тендер на поставку слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций).

Информация опубликована на портале госзакупок, сообщает «Татар-информ».

Согласно опубликованным данным, максимальная сумма контракта составит 15,9 млн рублей, на которые будет приобретено 1164 аппарата, из которых 212 цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные, 305 мощные, а также 40 аналоговые сверхмощные.

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