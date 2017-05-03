В РТ заместитель главврача продавала бензин, предназначенный для «скорых»

В Альметьевске заместитель главного врача по хозяйственной части местной станции скорой медицинской помощи» 54-летняя Фания Фаттахова продавала знакомым бензин и дизельное топливо по 20 рублей за литр, об этом сегодня сообщили в Следственном комитете.
По данным СК, с 1 по 31 января 2017 года женщина продала 4 резервные карты ГСМ, предназначенных для заправки "скорых" в экстренных случаях, к примеру, при незапланированных выездах. Деньги она оставила себе.
- Заместитель главного врача совершила хищение более 1,3 тонн бензина и более 1,8 тонн дизтоплива на сумму 114 тыс. рублей, - сообщили в СК. ProKazan.ru в правоохранительных органах уточнили, что женщина продавала бензин АИ-92.
По данному факту было возбуждено дело по статье "присвоение или растрата", свою вину подозреваемая признала, возместив ущерб. Сейчас она также работает в больнице.
Продолжается расследование уголовного дела.
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