В РТ запустили первый в России электронный сервис для льготников

В Татарстане открыли новый сервис по распоряжению набором социальных услуг. Он доступен в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России. Республика стала первым регионом страны с этим сервисом. Он позволяет подавать электронное заявление о предоставлении набора услуг. Сейчас он работает в опытном режиме, пишет КП.
- Государственная социальная помощь в виде набора услуг предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выплаты. К ним относятся отдельные категории граждан из числа ветеранов, инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации, - отметил Управляющий Отделением Пенсионного фонда Татарстана Эдуард Вафин.
Всего в республике более 300 тысяч льготников. Набор социальных услуг предусматривает предоставление лечебных препаратов, медицинских изделий, путевок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда к месту лечения.
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