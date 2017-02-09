В РТ запустили первый в России электронный сервис для льготников

В Татарстане открыли новый сервис по распоряжению набором социальных услуг. Он доступен в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России. Республика стала первым регионом страны с этим сервисом. Он позволяет подавать электронное заявление о предоставлении набора услуг. Сейчас он работает в опытном режиме, пишет КП.

- Государственная социальная помощь в виде набора услуг предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выплаты. К ним относятся отдельные категории граждан из числа ветеранов, инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации, - отметил Управляющий Отделением Пенсионного фонда Татарстана Эдуард Вафин.

Всего в республике более 300 тысяч льготников. Набор социальных услуг предусматривает предоставление лечебных препаратов, медицинских изделий, путевок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда к месту лечения.