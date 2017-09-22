В РТ женщина без прав села в машину мужа и насмерть сбила пенсионерку

Вход | Регистрация
Курсы валют (23.09.2017):
$58.12900 69.76640
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Ясно Облачно
+5° +9° +11°
Ночь
23 сентября		 Утро
23 сентября		 День
23 сентября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
22 сентября в 16:22
Полиция Челнов просит помочь в поиске без вести пропавшего мужчины
Полиция Челнов просит помочь в поиске без вести пропавшего мужчины

82-летний Насыпов Абузар Харисович , ушел из дома 12 августа 2016 года и до настоящего времени не вернулся.

22 сентября в 14:39
Ехавший из Казани в Челны автобус сгорел на ходу (ВИДЕО)

15 пассажиров, которые находились во время ЧП в салоне, сумели покинуть пылающее авто.

22 сентября в 13:01
Дума приняла в первом чтении законопроект об отпуске за счет работодателей
Дума приняла в первом чтении законопроект об отпуске за счет работодателей

Документ освобождает организации от уплаты налога на прибыль с сумм, потраченных на такие цели.

22 сентября в 12:47
АСВ начнет выплаты кредиторам Татфондбанка 29 сентября
АСВ начнет выплаты кредиторам Татфондбанка 29 сентября

21 100 заявителей предъявили требования ТФБ, общая сумма превысила 547 млрд рублей. Однако в реестр кредиторов включили лишь требования на 138,5 млрд рублей от 17 700 заявителей.

22 сентября в 12:02
Челнинский фотограф участвует во Всероссийском фотомарафоне «Один День из жизни России»
Челнинский фотограф участвует во Всероссийском фотомарафоне «Один День из жизни России»

Уникальность проекта состоит в том, чтобы в течение одного дня показать жизнь города , запечатлеть на фотокадрах все его многообразие – географическое, национальное, природное, временное.

22 сентября в 10:47
В России за неделю эвакуировали 400 тысяч человек из-за анонимных звонков
В России за неделю эвакуировали 400 тысяч человек из-за анонимных звонков

По предварительной версии, преступники хотели заработать в обмен на прекращение звонков. Глава МЧС Владимир Пучков заверил, что эвакуации проводятся не в рамках учений.

22 сентября в 10:30
Татарстанских мэров отправят на «Хуэйтун»
Татарстанских мэров отправят на «Хуэйтун»

В рамках недельной стажировки главы городов побывают в китайской провинции Сычуань и посетят крупные предприятия.

22 сентября в 10:09
В Челнах откроется обелиск в честь Героя СССР Никиты Кайманова
В Челнах откроется обелиск в честь Героя СССР Никиты Кайманова

В ноябре-декабре 1943 года полк под его командованием охранял встречу “Большой тройки” в Тегеране.

22 сентября в 09:19
В Набережных Челнах включат отопление
В Набережных Челнах включат отопление

Соответствующее постановление издано в исполнительном комитете.

22 сентября в 09:12
На памятнике Калашникову по ошибке разместили схему немецкой винтовки
На памятнике Калашникову по ошибке разместили схему немецкой винтовки

“За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!» — прокомментировал историк Юрий Пашолок.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

Ложь
Правда

Индекс правды: 27%
Проголосовало: 33

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 37 от 21 сентября, 2017г.
23 сентября 2017г. 03:56

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Ехавший из Казани в Челны автобус сгорел на ходу (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 08:12
Рубрика: Вечерка On-Line

В РТ женщина без прав села в машину мужа и насмерть сбила пенсионерку

В РТ женщина без прав села в машину мужа и насмерть сбила пенсионерку

В Рыбнослободском районе в деревне Верхний Тимерлик 40-летняя женщина, у которой не было водительских прав, на ВАЗ-2105 своего мужа насмерть сбила 77-летнюю пенсионерку, об этом сообщили в ГИБДД РТ.

Во вторник, 19 сентября, в 10.25 63-летний водитель авто вышел из машины, оставив ключи.

- Супруга водителя, не имея права управления транспортными средствами, села за руль и, по предварительным данным, не убедившись в безопасности маневра, при движении задним ходом совершила наезд на женщину 1940 г. р. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, - сообщили в ГИБДД.

Идет расследование, сообщает prokazan.ru. 

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 1
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru