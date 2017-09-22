В РТ женщина без прав села в машину мужа и насмерть сбила пенсионерку

В Рыбнослободском районе в деревне Верхний Тимерлик 40-летняя женщина, у которой не было водительских прав, на ВАЗ-2105 своего мужа насмерть сбила 77-летнюю пенсионерку, об этом сообщили в ГИБДД РТ.

Во вторник, 19 сентября, в 10.25 63-летний водитель авто вышел из машины, оставив ключи.

- Супруга водителя, не имея права управления транспортными средствами, села за руль и, по предварительным данным, не убедившись в безопасности маневра, при движении задним ходом совершила наезд на женщину 1940 г. р. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, - сообщили в ГИБДД.

Идет расследование, сообщает prokazan.ru.