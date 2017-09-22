В РТ женщина нашла человеческие останки: следком возбудил уголовное дело

Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело по статье "Убийство" по факту обнаружения человеческих останков. Кости, торчащие из земли, обнаружила жительница Нижнекамска, 19 сентября в лесопосадке за спорткомплексом «Батыр».

По данным пресс-службы СУ СКР по РТ, череп и мелкие кости человека, принадлежат женщине в возрасте от 20 лет. Давность захоронения составляет не менее 10 лет. Предположительно, останки были захоронены в мешке.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.