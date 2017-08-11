В РТ женщина пыталась убить своего мужа-инвалида, подстроив все как несчастный случай

Прокуратура Высокогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней женщины. Она обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Женщина проживала с супругом, который имеет инвалидность и находится в парализованном состоянии.

По данным надзорного органа, осуществить задуманное она собиралась 7 мая. Женщина хотела отравить мужа бытовым газом, тем самым инсценировав несчастный случай.

Будучи пьяной, она открыла кран подачи бытового газа конфорки кухонной варочной плиты. Когда квартира начала заполняться бытовым газом, мужчина, почувствовав запах, попросил бывшую супругу выключить газовую плиту, на что последняя со словами угрозы убийством покинула квартиру.

Супруг сумел на руках доползти до входной двери, взял клюшку и начал ею стучать и звать на помощь. На шум пришла соседка, благодаря которой потерпевший остался жив.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.