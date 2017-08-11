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11 августа в 16:25
В Челнах после капитального ремонта открылись еще два детских сада
В Челнах после капитального ремонта открылись еще два детских сада

«Золотой ключик» и «Белочка» работают с 1974 года, за это время в них ни разу не проводился капитальный ремонт.

11 августа в 16:12
IMAX в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК»!
IMAX в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК»!

Кинотеатр объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» приглашает на День и Фестиваль IMAX.

11 августа в 15:55
В РТ женщина пыталась убить своего мужа-инвалида, подстроив все как несчастный случай
В РТ женщина пыталась убить своего мужа-инвалида, подстроив все как несчастный случай

Парализованный супруг смог на руках доползти до двери и позвать на помощь соседку.

11 августа в 15:52
34 пары поженились в день города в Набережных Челнах
34 пары поженились в день города в Набережных Челнах

Всем молодоженам вместе с пожеланиями крепкого, надежного союза, вручили памятные поздравления с символом города.

11 августа в 14:13
«Челныводоканал» приступил к очистке городской ливневой канализации на улице 40 лет Победы
«Челныводоканал» приступил к очистке городской ливневой канализации на улице 40 лет Победы

После механической очистки трубопровода будет произведена его промывка специальной промывочной машиной.

11 августа в 13:45
Специалисты ДРКБ провели осмотр юных челнинцев
Специалисты ДРКБ провели осмотр юных челнинцев

Некоторым было назначено оперативное лечение в Детской республиканской клинической больнице.

11 августа в 13:04
10 челнинцев пришли на прием к главному следователю Татарстана
10 челнинцев пришли на прием к главному следователю Татарстана

Личный прием граждан провел руководитель следственного управления СК России по Республике Татарстан Павел Николаев.
11 августа в 11:13
МЧС по РТ: фотосессия на заброшенных самолетах может быть опасна для жизни
МЧС по РТ: фотосессия на заброшенных самолетах может быть опасна для жизни

При несчастном случае в таких местах рядом может не оказаться людей, способных прийти на помощь.

11 августа в 10:38
Роспотребнадзор РТ опроверг слухи о вспышке вируса коксаки в республике
Роспотребнадзор РТ опроверг слухи о вспышке вируса коксаки в республике

В социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о больных детях и переполненной республиканской инфекционной больнице.

11 августа в 09:37
ДТП в Челнах: парень пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора
ДТП в Челнах: парень пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора

Пострадавший в происшествии пожилой пассажир иномарки находится в тяжелом состоянии.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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11 августа 2017г. 21:03

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в 15:55
Рубрика: Вечерка On-Line

В РТ женщина пыталась убить своего мужа-инвалида, подстроив все как несчастный случай

В РТ женщина пыталась убить своего мужа-инвалида, подстроив все как несчастный случай

Прокуратура Высокогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней женщины. Она обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Женщина проживала с супругом, который имеет инвалидность и находится в парализованном состоянии. 

По данным надзорного органа, осуществить задуманное она собиралась 7 мая. Женщина хотела отравить мужа бытовым газом, тем самым инсценировав несчастный случай.

Будучи пьяной, она открыла кран подачи бытового газа конфорки кухонной варочной плиты. Когда квартира начала заполняться бытовым газом, мужчина, почувствовав запах, попросил бывшую супругу выключить газовую плиту, на что последняя со словами угрозы убийством покинула квартиру.

Супруг сумел на руках доползти до входной двери, взял клюшку и начал ею стучать и звать на помощь. На шум пришла соседка, благодаря которой потерпевший остался жив.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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