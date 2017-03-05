В РТ женщина задохнулась в дыму от пожара в соседней квартире

В Казани на улице Даурская вспыхнула квартира на первом этаже. Жильцы до приезда сотрудников МЧС начали выбегать на улицу. Спастись смог даже сам погорелец, из-за которого и произошел пожар, а вот пожилая женщина, хозяйка соседней квартиры на втором этаже, надышалась дымом и скончалась в коридоре около собственной двери, сообщает КП.

Как только спасатели сбили пламя, жильцы дома чуть было не устроили самосуд над виновником трагедии. Хозяин «нехорошей квартиры» постоянно доставлял им одни проблемы. На протяжении всей своей жизни он носит с ближайших свалок к себе в комнаты всевозможный мусор, к тому же злоупотребляет спиртным и курит прямо в квартире. Не удивительно, что из-за этого в доме регулярно возникали пожары. Хозяин загоревшейся квартиры настаивает: пламя могло возникнуть из-за короткого замыкания в электропроводке.

По предварительным данным, хозяйка жилища, расположенного на втором этаже, как только почувствовала неладное, успела накинуть куртку и даже надеть сапоги, но задохнулась в дыму при попытке выйти из квартиры.