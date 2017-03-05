В РТ женщина задохнулась в дыму от пожара в соседней квартире

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06 марта в 13:26
Мужчину в Челнах подозревают в совращении малолетней
Мужчину в Челнах подозревают в совращении малолетней

По версии следствия, ранее судимый 42-летний мужчина домогался 4-летней девочки. Подозреваемый вину не признал.

06 марта в 11:01
C 13 марта в Челнах закроют на дезинфекцию основное здание Перинатального центра
C 13 марта в Челнах закроют на дезинфекцию основное здание Перинатального центра

Для того чтобы полностью обезопасить пациентов от инфекции и ликвидировать все возможные ее источники, родильные дома закрываются на плановые мойки один или два раза в год.

06 марта в 09:07
В Татарстане поезд сбил насмерть двух женщин и мужчину
В Татарстане поезд сбил насмерть двух женщин и мужчину

Трагедия случилась сегодня в четыре часа утра на перегоне Арск — Куркачи. Машинист экстренно затормозил, подавая звуковые и световые сигналы, но не успел остановить поезд - сбил людей.

06 марта в 08:47
Полицейские РТ арестовали девушку, выбросившую новорожденного сына на помойку
Полицейские РТ арестовали девушку, выбросившую новорожденного сына на помойку

Мать пояснила, что после того, как она родила ребенка, накрыла его одеялом и через несколько часов отнесла на улицу, где оставила возле мусорных контейнеров.

06 марта в 08:37
В Татарстане 6-летняя девочка выжила после падения из окна девятого этажа
В Татарстане 6-летняя девочка выжила после падения из окна девятого этажа

Ее спасло то, что она упала в сугроб. В детской городской больнице сообщили, что травмы, которые получил ребенок, оказались незначительными.

06 марта в 08:35
Роспотребнадзор РТ рекомендует не покупать торты через интернет
Роспотребнадзор РТ рекомендует не покупать торты через интернет

Управление предупреждает, что покупая у неизвестных лиц кондитерские изделия, изготовленные в домашних условиях, потребитель имеет все шансы провести часть времени на больничной койке.

06 марта в 08:27
В РТ женщина задохнулась в дыму от пожара в соседней квартире
В РТ женщина задохнулась в дыму от пожара в соседней квартире

Спастись смог даже сам погорелец, из-за которого произошел пожар, а вот пожилая  хозяйка соседней квартиры надышалась дымом и скончалась в коридоре около собственной двери.
06 марта в 08:01
Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина
Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина

Следком возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан.

03 марта в 15:05
Первой дорогой для беспилотников станет трасса Казань-Набережные Челны
Первой дорогой для беспилотников станет трасса Казань-Набережные Челны

Первые беспилотные автомобили поедут по трассе уже через два-три года. В РТ планируют через минимальные затраты подготовить достойную инфраструктуру для приема таких машин.

03 марта в 14:54
Пострадавшие от Татфондбанка предприниматели могут добиться компенсации
Пострадавшие от Татфондбанка предприниматели могут добиться компенсации

Тимур Нагуманов объяснил в своем аккаунте Instagram, как пострадавшие клиенты-бизнесмены могут стать частью реестра кредиторов.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
Правда

Индекс правды: 31%
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Выпуск 8 от 02 марта, 2017г.
06 марта 2017г. 14:05

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в 08:27
Рубрика: Вечерка On-Line

В РТ женщина задохнулась в дыму от пожара в соседней квартире

В РТ женщина задохнулась в дыму от пожара в соседней квартире

В Казани на улице Даурская вспыхнула квартира на первом этаже. Жильцы до приезда сотрудников МЧС начали выбегать на улицу. Спастись смог даже сам погорелец, из-за которого и произошел пожар, а вот пожилая женщина, хозяйка соседней квартиры на втором этаже, надышалась дымом и скончалась в коридоре около собственной двери, сообщает КП.

Как только спасатели сбили пламя, жильцы дома чуть было не устроили самосуд над виновником трагедии. Хозяин «нехорошей квартиры» постоянно доставлял им одни проблемы. На протяжении всей своей жизни он носит с ближайших свалок к себе в комнаты всевозможный мусор, к тому же злоупотребляет спиртным и курит прямо в квартире. Не удивительно, что из-за этого в доме регулярно возникали пожары. Хозяин загоревшейся квартиры настаивает: пламя могло возникнуть из-за короткого замыкания в электропроводке. 

По предварительным данным, хозяйка жилища, расположенного на втором этаже, как только почувствовала неладное, успела накинуть куртку и даже надеть сапоги, но задохнулась в дыму при попытке выйти из квартиры. 

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