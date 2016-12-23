В РТ женщину, оставившую дочь в пакете на улице, будут судить

23 декабря Приволжский районный суд Казани начнет рассмотрение дела в отношении 40-летней местной жительницы. Как полагает следствие, женщина в августе 2016 года оставила во дворе одного из домов на ул. Сафиуллина оставила свою новорожденную дочь в пакете, а после скрылась.

Девочка была обнаружена одним из прохожих. После ребенок оказался в больнице, где новорожденной оказали медицинскую помощь.

Свою вину мать девочки признала. Женщина обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), сообщает КП.