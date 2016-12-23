В РТ женщину, оставившую дочь в пакете на улице, будут судить

|23 декабря в 11:43
Сегодня стало известно, что в банке, по аналогии с Татфондбанком, введена временная администрация, счета заморожены.
|23 декабря в 10:05
В колониях и СИЗО сегодня содержится более 900 ВИЧ-инфицированных и более 350 больных активным туберкулезом. В этом году удалось снизить смертность от туберкулеза - в 1,8 раз.
|23 декабря в 09:09
В прокуратуре Альметьевска сообщили, что найдены двое молодых людей 24 и 27 лет, которые грели ноги над Вечным огнем. По словам молодых людей, они не оскверняли памятник и злого умысла у них не было.
|23 декабря в 08:45
Двумя победами завершает ХК «Челны» уходящий 2016 год. Благо и сил не было затрачено на эти «виктории», сопернику из Саратова присуждены два технических поражения.
|23 декабря в 08:37
Власти России решили ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов после того, как в Иркутске погибли 72 человека, отравившись “Боярышником”.
|23 декабря в 08:22
40-летний мужчина в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения.
|23 декабря в 08:19
Свою вину мать девочки признала. Женщина обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
|22 декабря в 14:26
Министр рыболовства и морского хозяйства страны Умар Гуе и другие гости посетили автомобильный завод и КИП «Мастер».
|22 декабря в 11:12
На данный момент он возглавляет частное охранное предприятие в Челнах, а также имеет лицензию на занятие детективной деятельностью.
|22 декабря в 10:45
Мужчина представляется соседом Сергеем и выманивает у челнинцев деньги.
Комментарии посетителей
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