В сентябре жителей Татарстана ждут три выходных подряд

Три выходных подряд ждут в начале сентября жителей Татарстана, передает пресс-служба Минтруда РТ.

Связано это с тем, что в этом году 1 сентября отмечают Курбан-байрам, а 2 и 3 сентября — суббота и воскресенье. Кроме того, 30 августа в РТ празднуется День республики. В связи с праздниками длительность рабочих дней 29 и 31 августа сократят на один час.

В прошлом году праздник Курбан-байрам отмечали в Татарстане 12 сентября.

Всего в 2017 году татарстанцев ждут 120 нерабочих дней.