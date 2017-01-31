В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно со службой безопасности в Набережных Челнах задержали доцента филиала одного из казанских вузов по подозрению в получении незаконных денежных средств, сообщает пресс-служба МВД по РТ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье - Получение взятки.

По версии следствия, в январе 2017 года доцент предложил группе студентов-заочников заплатить ему денежные средства за проставление положительных оценок в ведомость и зачетные книжки. О противоправных требованиях преподавателя староста группы сообщила в следственное управление СК России по Республике Татарстан, после чего оперативным службам было дано поручение о проведении ОРМ. В результате в ходе грамотно спланированных действий и оперативно-розыскных мероприятий 26 января доцент был задержан в рабочем кабинете после получения от старосты группы 32 тысяч рублей.

Причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что подозреваемый получил 32 тысячи рублей за сдачу экзамена по одной из дисциплин. Подозреваемый был задержан с поличным при получении взятки.

По данному факту СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (Получение взятки). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи лишение свободы на срок от трех до семи лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.