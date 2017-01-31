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31 января в 19:33
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России

Власти РФ могут разрешить полеты сразу в три аэропорта Арабской Республики.

31 января в 16:46
В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах

Сотрудники полиции задержали его в рабочем кабинете после получения от старосты группы 32 тысяч рублей.

31 января в 14:27
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Ребенок в инфекционной больнице Челнов умер от гонконгского гриппа

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Татарстане превышен на 6,5 %, на карантин закрыты десятки классов.

31 января в 13:42
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ОДН в челнинских квитанциях спрячут

В начале февраля собственники квартир получат квитанции на оплату ЖКХ, где ОДН будет включен в раздел жилищных услуг.

31 января в 09:40
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«Банк Казани» требует признать банкротом народного артиста РТ – Салавата Фатхетдинова

Все происходит строго в рамках закона, и банк требует с артиста 13 миллионов рублей, по которым певец выступал поручителем по кредитам.

31 января в 08:50
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СМИ: КАМАЗ оказался в центре скандала с обменом боливаров

Руководство автогиганта в свою очередь заявляет, что данная информация неверна.

31 января в 08:25
На дорогах Татарстана видеокамер станет меньше
На дорогах Татарстана видеокамер станет меньше

Все дело в том, что новые приборы контролируют всю ширину дороги, поэтому эффективнее.

30 января в 15:29
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Челнинец установил рекорд России в жиме лежа

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30 января в 13:35
Мужчина, похожий на генуправляющего Korston Club Hotel в Казани избил сотрудника отеля (ВИДЕО)

Видеозапись появилась в соцсетях. На кадрах - драка между сотрудником скандального отеля и человеком, похожим на Довранбека Базарбаева.

30 января в 12:56
В Татарстане спасли раненую сову
В Татарстане спасли раненую сову

Сотрудники МЧС поймали хищную птицу и эвакуировали ее на базу спасательного отряда.


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Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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Выпуск 3 от 24 января, 2017г.
01 февраля 2017г. 01:23

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В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




ГлавнаяВечерка On-Line
в 16:46
Рубрика: Вечерка On-Line

В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах

Сотрудники  Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно со службой безопасности в Набережных Челнах задержали доцента  филиала одного из казанских вузов по подозрению в получении незаконных денежных средств, сообщает пресс-служба МВД по РТ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье - Получение взятки.

По версии следствия, в январе 2017 года доцент предложил группе студентов-заочников заплатить ему денежные средства за проставление положительных оценок в ведомость и зачетные книжки. О противоправных требованиях преподавателя староста группы сообщила в следственное управление СК России по Республике Татарстан, после чего оперативным службам было дано поручение о проведении ОРМ. В результате в ходе грамотно спланированных действий и оперативно-розыскных мероприятий 26 января доцент был задержан в рабочем кабинете после получения от старосты группы 32 тысяч рублей.

Причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий  оперативники  установили, что  подозреваемый получил 32 тысячи  рублей  за сдачу экзамена по одной из дисциплин. Подозреваемый был задержан с поличным при получении взятки.

По данному факту  СУ СК России  по Республике Татарстан  возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации  (Получение взятки). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи  лишение свободы на срок от трех до семи лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии:


. 31.01.2017 17:04

Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.

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