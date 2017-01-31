В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно со службой безопасности в Набережных Челнах задержали доцента филиала одного из казанских вузов по подозрению в получении незаконных денежных средств, сообщает пресс-служба МВД по РТ
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье - Получение взятки.
По версии следствия, в январе 2017 года доцент предложил группе студентов-заочников заплатить ему денежные средства за проставление положительных оценок в ведомость и зачетные книжки. О противоправных требованиях преподавателя староста группы сообщила в следственное управление СК России по Республике Татарстан, после чего оперативным службам было дано поручение о проведении ОРМ. В результате в ходе грамотно спланированных действий и оперативно-розыскных мероприятий 26 января доцент был задержан в рабочем кабинете после получения от старосты группы 32 тысяч рублей.
Причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что подозреваемый получил 32 тысячи рублей за сдачу экзамена по одной из дисциплин. Подозреваемый был задержан с поличным при получении взятки.
По данному факту СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (Получение взятки). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи лишение свободы на срок от трех до семи лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...
Сергей не трогай га...но, вонять не будет.
Эх, Сергей, говорили что ты тролль А у тебя , оказывается бомбит - http://turboportal.ru/pics/sandbox/4666-post.html...
вау.... судя по описанию ты дока в этом вопросе.... интересно что твоя мама лакала перед тем как тебя зачать в...
)))))) а у кого она есть?
ну совсем запутали... это что укрепление или как Текущий курс рубля объявлен невозможным Далее:...
к сожалению ты прав... удобнее быть как все.... баранами стойлового содержания
Поэтому, Сергей, каберовские болты полируй еще энергичнее и старательнее. Альтернативы то у тебя нет ...
Ты там потише про Кремль. А то смотри - Сибирь большая, места для тебя найдется снег там чистить. А вот в...
Сергей, тебе они походу сделали массаж. Простаты. Да инструмент вынуть забыли. Так и ходишь весь день...
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в смысле ? массаж делать не хотят?
если бы просили выплат, то другое дело. а признать банкротом - это отказаться от претензий. то ли имеет место...
)))))) как Вам ? “проститутки распаясались” .... и сам не гам ( более чем уверен что фитиль давно угас ) и другому...
ну нет покоя пенсионеру от проституток...