В сети появилось видео жестокого избиения мужчины в Татарстане (ВИДЕО)

В социальных сетях появилось видео, на котором трое парней избивают лежащего на земле мужчину. В какой-то момент камера фиксирует и появление девушек, которые, впрочем, не пытаются остановить своих приятелей.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что ночью 7 марта на Проспекте Победы трое пьяных парней напали на 32-летнего мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу, где спустя некоторое время, скончался.

По подозрению в совершении этого преступления сотрудники УМВД России по Казани задержали 19-летних Альберта Сергеева, Ивана Курноскина и Виталия Софронитского, пишет ИА «Татар-информ».

По данному факту в следственном отделе по Приволжскому району СУ СК России по РТ возбуждено уголовное дело по статье «Убийство из хулиганских побуждений».