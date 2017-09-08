В школах Татарстана увеличат число уроков русского языка

Премьер-министр РТ Алексей Песошин принял решение довести в Татарстане с 1 января 2018 года объемов изучения русского языка до объемов, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ, сообщило республиканское минобразования. Сообщение ведомства Энгеля Фаттахова стало ответом на массовую рассылку в мессенджерах с призывом в адрес родителей школьников отказываться от изучения татарского языка. В минобре отметили, что решение принято на основании предложений межведомственной комиссии по реализации поручений президента РФ, пишет "Татцентр".
Напомним, в июле этого года Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле заявил о недопустимости сокращения часов преподавания русского языка в национальных республиках страны. Глава государства считает, что "заставлять человека учить язык, который для него родным не является, также не допустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского". Уже в августе стало известно, что школы Татарстана проверят на добровольность изучения татарского языка. Проверка должна завершится до 30 ноября.
После 1 сентября родители школьников в Татарстане стали получать сообщения в мессенджерах и соцсетях с призывами отказываться от изучения татарского языка в школах. На них Энгель Фаттахов напомнил о праве Татарстана устанавливать государственные языки самостоятельно и сообщил об отсутствии каких-либо противоречий с российской Конституцией.
"Соответственно татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях РТ. Таким образом, распространяемые в социальных сетях призывы (и образцы заявлений) по отказу от изучения татарского языка, противоречат действующему законодательству и вводят в заблуждение родителей учащихся".
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