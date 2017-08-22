В “СИНЕМА ПАРК” Челнов ожидается премьера мистического триллера «Гоголь. Начало»

Первая часть уникального проекта «Гоголь», выходит на экраны 31 августа. Однако у челнинцев есть уникальная возможность побывать на премьере мистического триллера «Гоголь. Начало» на неделю раньше, которая состоится 23 августа в 19:30 в "СИНЕМА ПАРК".
Кроме того, покупая билеты на этот фильм в период с 16 по 31 августа, зрители получат на кассе специальную карту клуба «Гоголь». По ней при покупке билетов на следующие части: "Гоголь. Заколдованное место", "Гоголь. Вий" и "Гоголь. Страшная месть", будет действовать накопительная система скидок. Вторую часть можно будет посмотреть со скидкой 10%, третью часть - 15%, а четвертую часть со скидкой 20%.
Кстати, вторая часть "Гоголь. Заколдованное место" выйдет на широкие экраны 5 октября, третья "Гоголь. Вий" - 14 ноября, а четвертая "Гоголь.Страшная месть" - в декабре 2017 года.
Комментарии посетителей
Рейтинг - фуфло. Никчемная система галочек и палочек для исполкома. В гимназиях/лицеях 1. Фильтруют детей при...
В школах и дет.садах частенько родители ремонт оплачивают, из своего кармашка... А вот ” благоприятное...
если бы там “шишки” и “мажоры” переходили по переходу -то давно бы проблему решили
Правильно 1 сентября рабочий день.Что за праздник ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ.? Это средневековье а сейчас кто не знает...
Челнинец, +1
В этом месте давно пора сделать подземный переход, убрать светофор и переделать разворот со стороны города,...
No Comment!
в чем польза мороженого то потребителю , повеселили конечно . вкусно - понятно , а польза то какая?
Удачи местному производителю!
вот нахрена, спрашивается, держать в многоквартирном доме (по сути в клетушке) таких огромных собак? им же ...
хорошо, что не перенесли день знаний на 2-е сентября. 1 сентября учиться все равно не будут, часа два...
И в школах сами родители покупают!
а почему тогда в детсадах рабочие тетради по татарскому языку родители сами покупают? Если бюджет такие...
Статья 11.1. КоАП РТ Безбилетный проезд на пассажирском городском и пригородном автомобильном транспорте и...
Не ООО “Электротранспорт” а МУП “Электротранспорт”. Не надо путать это два разных предприятия..
Рейтинг школ сейчас - это на 100% ложь. Отбирать по конкурсу лучше всех подготовленных к школе детей, вынуждать...
Открыли Америку! Проверьте все гимназии. Там точно такая же картина! 1 в 1. Так можно всех директоров уволить!
135 млн руб - это всего на вторую половину 2017 года. А сколько всего? Прожорлива однако эта чёрная дыра под...
” Путинизм головного мозга” - это лучше, чем отсутствие головного мозга или наличие в нём лишь одной извилины....
Предыдущий комментатор боится за духовные скрепы... Они вовсю трещат и идут в разнос))))