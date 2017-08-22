В “СИНЕМА ПАРК” Челнов ожидается премьера мистического триллера «Гоголь. Начало»

Первая часть уникального проекта «Гоголь», выходит на экраны 31 августа. Однако у челнинцев есть уникальная возможность побывать на премьере мистического триллера «Гоголь. Начало» на неделю раньше, которая состоится 23 августа в 19:30 в "СИНЕМА ПАРК".

Кроме того, покупая билеты на этот фильм в период с 16 по 31 августа, зрители получат на кассе специальную карту клуба «Гоголь». По ней при покупке билетов на следующие части: "Гоголь. Заколдованное место", "Гоголь. Вий" и "Гоголь. Страшная месть", будет действовать накопительная система скидок. Вторую часть можно будет посмотреть со скидкой 10%, третью часть - 15%, а четвертую часть со скидкой 20%.

Кстати, вторая часть "Гоголь. Заколдованное место" выйдет на широкие экраны 5 октября, третья "Гоголь. Вий" - 14 ноября, а четвертая "Гоголь.Страшная месть" - в декабре 2017 года.