В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района

В смертельной аварии с участием микроавтобуса Volkswagen и Ford Mondeo под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района РТ Фаяс Мингазов, а также его водитель и пассажирка, ехавшие в Казань, пишет «БИЗНЕС Online».

Как сообщает пресс-служба Черемшанского района, сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в Чистопольской больнице. Сюда вызвали и врачей из Казани.

Напомним, накануне в Чистопольском районе Татарстана, на 124 км трассы Казань — Оренбург, столкнулись микроавтобус Volkswagen и Ford Mondeo. В аварии пострадали 6 человек, один погиб. На место ДТП выезжали 5 фельдшерских бригад скорой медицинской помощи.



