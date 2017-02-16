В соцсетях появился мем Ждуна из Татарстана

На нем все символы республики – от туалетной бумаги до президента, пишет «Комсомольская правда».
Неделю назад интернет взорвал новый мем – Ждун. Это скульптура голландской художницы Маргрит ван Брифорт, установленная возле детской больницы. Ждун символизирует ожидание в очереди к врачу. Скульптуру сфотографировали и выложили в сеть. Тут же фотографию подхватили паблики в социальных сетях и СМИ всего мира. Естественно, появилась куча мемов со Ждуном. В итоге парень из Нижнекамска Дмитрий Фролов создал татарстанского Ждуна.
Первоначально на меме были многие символы Татарстана – нефтяная компания, хоккейный клуб «Ак Барс», национальные блюда и одежда. Пользователи Сети креатив оценили, но тут же отметили, что не хватает двух важных элементов. Ждун не Ждун без туалетной бумаги из Набережных Челнов и президента республики Рустама Минниханова. В этот же день автор учел пожелания и выложил новый, дополненный мем.
Комментарии посетителей
Ждун итак очень похож на нашего президента. Сплошной позитивчик)))
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