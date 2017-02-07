В США создают новый центр для информационной войны против РФ

В Соединенных Штатах создают новый центр для информационной войны против РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в Daily Beast.

По данным издания, центр будет работать через «малоизвестное межведомственное учреждение в Госдепартаменте США под названием Центр глобального взаимодействия». Планируется, что в центре будут отслеживать «иностранные пропагандистские кампании» и оказывать им сопротивление, выделяя гранты «зарубежным журналистам, гражданским организациям и частным компаниям».

Как сообщает издание, центр должен начать работу «позже в этом году». На реализацию проекта в течение двух лет выделено 160 млн долларов. Кроме того, предполагается добавить еще 100 млн долларов – «для поддержки объективной российской журналистики».

Издание отмечает, что идея создать подобный центр появилась еще во время президентства Барака Обамы для противодействия террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ – прим. Т-и). Однако теперь предполагается, что деятельностью центра будут охвачены «политические соперники» Штатов, включая Россию.