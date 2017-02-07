В США создают новый центр для информационной войны против РФ

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07 февраля в 19:00
На М-7 у Елабуги появился “пункт обогрева”
На М-7 у Елабуги появился “пункт обогрева”

Из-за приближающихся морозов он может спасти многих автомобилистов на трассе.

07 февраля в 16:54
3 миллиона рублей предлагают следователи за помощь в поимке маньяка (ВИДЕО)

Жертвами серийного убийцы стали 22 женщины в различных регионах Поволжья - в республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Челябинской области, Перми и Башкирии.

07 февраля в 15:04
ГИБДД просят обратить внимание на игру “Беги или умри”
ГИБДД просят обратить внимание на игру “Беги или умри”

Новая забава российских подростков - перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом.

07 февраля в 12:19
“КАМАЗ” научит “Ростех” деньги считать
“КАМАЗ” научит “Ростех” деньги считать

Автогигант с рабочим визитом посетили директор функции казначейства ГК «Ростех» Илина Мигаль и руководитель направления казначейских операций.

07 февраля в 12:08
В Челнах сотрудница детсада сфотографировалась на ведре для еды
В Челнах сотрудница детсада сфотографировалась на ведре для еды

Сама героиня скандала считает, что ее подставила знакомая, выложив снимок в сеть.

07 февраля в 11:51
Размер начислений платы за ОДН в Татарстане утвердят в течение полугода
Размер начислений платы за ОДН в Татарстане утвердят в течение полугода

Вводимые поправки полностью исключили расходы жильцов на ОДН из состава платы коммунальных услуг.

07 февраля в 11:29
Бизнесменов Челнов приглашают в мэрию
Бизнесменов Челнов приглашают в мэрию

10 февраля проведет совещании на тему: «Итоги развития предприятий промышленности, предпринимательства, потребительского рынка и услуг за 2016 год и задачи на 2017 год».

07 февраля в 10:45
Игорь Шувалов: В Челнах завершилось формирование новой инфраструктуры
Игорь Шувалов: В Челнах завершилось формирование новой инфраструктуры

Ранее вице-премьер России заявил, что наш город в скором времени покинет список депрессивных моногородов.

07 февраля в 10:41
Советником Дональда Трампа стал компаньон “КАМАЗа”
Советником Дональда Трампа стал компаньон “КАМАЗа”

Карл Айкан, входящий в сотню богатейших людей в мире по версии Forbes, известен своими жесткими методами ведения бизнеса .

07 февраля в 08:43
Президент Татарстана встретится с лидерами арабских государств
Президент Татарстана встретится с лидерами арабских государств

Планируется обсудить развитие торгово-экономических отношений между Татарстаном и Саудовской Аравией.


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Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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Выпуск 4 от 01 февраля, 2017г.
07 февраля 2017г. 21:02

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3 миллиона рублей предлагают следователи за помощь в поимке маньяка (ВИДЕО)
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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в 08:35
Рубрика: Вечерка On-Line

В США создают новый центр для информационной войны против РФ

В США создают новый центр для информационной войны против РФ

В Соединенных Штатах создают новый центр для информационной войны против РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в Daily Beast.

По данным издания, центр будет работать через «малоизвестное межведомственное учреждение в Госдепартаменте США под названием Центр глобального взаимодействия». Планируется, что в центре будут отслеживать «иностранные пропагандистские кампании» и оказывать им сопротивление, выделяя гранты «зарубежным журналистам, гражданским организациям и частным компаниям».

Как сообщает издание, центр должен начать работу «позже в этом году». На реализацию проекта в течение двух лет выделено 160 млн долларов. Кроме того, предполагается добавить еще 100 млн долларов – «для поддержки объективной российской журналистики».

Издание отмечает, что идея создать подобный центр появилась еще во время президентства Барака Обамы для противодействия террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ – прим. Т-и). Однако теперь предполагается, что деятельностью центра будут охвачены «политические соперники» Штатов, включая Россию.

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