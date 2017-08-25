В старой части Челнов открылся “мини-филиал” ГИБДД

В поселке ГЭС организовали День двора, на который пришли жители 6 комплекса. Праздник приурочили к открытию нового спортивно-игрового комплекса. Подобных площадок в городе еще не было. Уникальность заключается в тематике - все горки, игровые зоны имеют символику ГИБДД, на площадке размещены дорожные знаки, нанесена разметка, представлена адаптированная для детей информация, сообщает пресс-служба мэрии. Название комплекса обозначили как «В стране дорожных знаков». Проект данной площадки стал победителем городского конкурса грантов, подготовленный председателем ТОС «Наш дом». Планируется, что в последующем здесь будут проводиться открытые уроки для детей с целью профилактики нарушений дорожного движения в игровой форме.