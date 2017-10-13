В страшном ДТП под Заинском погибли двое

Трагедия произошла накануне, в 16:28, на 43 км трассы «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» на въезде в Заинск. Столкнулись МАЗ, перевозивший трубы, КАМАЗ, груженный свеклой, и легковой автомобиль ВАЗ-2111. В результате ДТП металлических трубы опрокинулись на легковой автомобиль. По предварительной версии, водитель ВАЗа, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автотранспортным средствам, движущимся по главной дороге.

Как отмечают в МЧС по РТ, два автокрана грузоподъемностью 25 тонн каждый (от Заинского управления автодорог ООО «Татнефтедор» и ОАО «Сахарный завод») подняли опрокинувшиеся металлические трубы, которыми была заблокирована легковушка.

В 19:51 спасатели ЗПСО №6 и Набережночелнинского ПСО извлекли тела двух погибших: 80-летнего мужчины и 65-летней женщины, которую он подвозил с поминок.

Еще два человека – 21-летний водитель МАЗа и 38-летний водитель КАМАЗа были госпитализированы в реанимацию.