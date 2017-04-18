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18 апреля в 08:06
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию

В Москве, в 50 метровом  плавательном бассейне  спортивного комплекса «Олимпийский», прошел Чемпионат России по плаванию.

17 апреля в 14:38
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь

Животное несколько сотен метров тащило за собой ребенка, выпавшего из седла.

17 апреля в 14:13
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити

На часть стены со стороны улицы Батурина злоумышленники нанесли символику высотой в метр.

17 апреля в 13:41
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства

Это бывший директор Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Айрат Сагдеев.

17 апреля в 12:44
На двери в кабинете Премьер-министра РТ уже заменена табличка
На двери в кабинете Премьер-министра РТ уже заменена табличка

Фото с именем нового главы правительства выложил в соцсети его заместитель - Василь Шайхразиев.

17 апреля в 10:50
Алексей Песошин утвержден в должности премьер-министра РТ
Алексей Песошин утвержден в должности премьер-министра РТ

Его кандидатуру большинством голосов утвердил Госсовет Республики Татарстан.

17 апреля в 10:42
С начала года в Челнах алкоголем отравились 10 подростков
С начала года в Челнах алкоголем отравились 10 подростков

Половина из них среди детей до 14 лет. К слову, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано всего пять случаев.

17 апреля в 09:13
Полицейские в Челнах проверят молодежные тусовки города
Полицейские в Челнах проверят молодежные тусовки города

Рейды направлены на выявление подростков, употребляющих наркотики.

17 апреля в 08:35
СМИ: На пост премьер-министра РТ планируют Алексея Песошина
СМИ: На пост премьер-министра РТ планируют Алексея Песошина

Его кандидатуру внесет сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на очередной сессии Госсовета РТ.

17 апреля в 08:33
Россиянам разрешили получить заграничный паспорт за полцены
Россиянам разрешили получить заграничный паспорт за полцены

Минкомсвязи совместно с МВД реализовали возможность сократить размер госпошлины на 30% при условии подачи заявления и оплаты пошлины через портал госуслуг.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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18 апреля 2017г. 08:13

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в 14:38
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь

В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь

Трагедия произошла 15 апреля на базе отдыха «Якорь». Школьница поехала туда с родителями подруги. Девочки решили покататься на лошадях. Инструктор, выяснив, что они могут держаться в седле (занимаются конным спортом), дал им животных и ушел, оставив девочек без присмотра.

Одна из лошадей понеслась, школьница выпала из седла, зацепившись ногой за стремя. Животное протащило ее несколько сотен метров, после чего инструктор остановил его. Девочка получила серьезные травмы головы и скончалась до приезда медиков, сообщает НТР.

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