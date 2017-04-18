В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь

Трагедия произошла 15 апреля на базе отдыха «Якорь». Школьница поехала туда с родителями подруги. Девочки решили покататься на лошадях. Инструктор, выяснив, что они могут держаться в седле (занимаются конным спортом), дал им животных и ушел, оставив девочек без присмотра.

Одна из лошадей понеслась, школьница выпала из седла, зацепившись ногой за стремя. Животное протащило ее несколько сотен метров, после чего инструктор остановил его. Девочка получила серьезные травмы головы и скончалась до приезда медиков, сообщает НТР.