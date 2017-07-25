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Сегодня в новостях:
25 июля в 11:06
В Татарстане масло подорожало на 25%, хлеб – на 10%
В Татарстане масло подорожало на 25%, хлеб – на 10%

Хотя официальная инфляция составила за этот период всего 3,1%. При этом сами граждане продолжают беднеть.

25 июля в 10:27
Даниса Зарипова дисквалифицировали в КХЛ на два года
Даниса Зарипова дисквалифицировали в КХЛ на два года

Одна из допинг-проб нападающего казанского “Ак Барса” дала положительный результат.

25 июля в 10:11
В Челнах тестируют новый автобус
В Челнах тестируют новый автобус

Vector Next накануне курсировал по маршруту №1, в него может поместиться до 53 пассажиров.

25 июля в 09:37
В Татарстане компания сливала отходы производства прямо в реку
В Татарстане компания сливала отходы производства прямо в реку

Результаты анализа проб воды выявили превышение в 1,3 раза нормативов предельно допустимых концентраций по аммонию и нитритам. 

25 июля в 09:00
Вузы Татарстана вошли в Топ-10 самых востребованных в России
Вузы Татарстана вошли в Топ-10 самых востребованных в России

Татарстан также отнесли к первой группе регионов, куда выпускники приезжают и учиться, и впоследствии работать.

25 июля в 08:26
В Челнах встретили победителей ралли «Шелковый путь 2017»
В Челнах встретили победителей ралли «Шелковый путь 2017»

Сегодня ночью команда «КАМАЗ-мастер» прилетела в Бегишево.

25 июля в 08:19
Из “Бегишево” возобновились рейсы в Пермь и Самару
Из “Бегишево” возобновились рейсы в Пермь и Самару

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Комиавиатранс» на воздушных судах L-410 три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

24 июля в 16:37
В Татарстане 17-летний подросток спас тонущую девочку
В Татарстане 17-летний подросток спас тонущую девочку

Две ее подружки испугавшись, молча стояли у берега в воде и ничего не могли объяснить, Егор, не раздумывая, прямо в одежде сразу бросился в воду.

24 июля в 16:09
Роспотребнадзор РТ дал рекомендации по эксплуатации спиннеров
Роспотребнадзор РТ дал рекомендации по эксплуатации спиннеров

Управление изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия.

24 июля в 15:35
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

На этот раз причиной стали не ливни с ветром, а высокая пожароопасность в лесах.


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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25 июля 2017г. 12:02

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в 16:37
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане 17-летний подросток спас тонущую девочку

В Татарстане 17-летний подросток спас тонущую девочку

Все произошло, что называется, средь бела дня на городском озере, расположенном практически в центре Зеленодольска. 17-летний школьник Егор Дубровин гулял вместе с отцом и младшим братом вдоль городского озера. Внезапно они услышали крики о помощи молодой девушки. Она просила прохожих помочь вытащить из воды девочку лет девяти, которая на ее глазах нырнула и уже 2-3 минуты не показывалась из воды, пишет АиФ. 

Две подружки пропавшей под водой девочки, испугавшись, молча стояли у берега в воде и ничего не могли объяснить. Егор, не раздумывая, прямо в одежде сразу бросился в воду. Говорит, действовал наугад. Нырнул в воду рядом с этими двумя девочками, предполагая, что их подружка должна быть где-то поблизости. И не ошибся. Открыв глаза, на глубине среди тины он увидел тело девочки, схватил ее и вытащил из воды. Отец Егора помог вынести девочку на берег, начал оказывать первую медицинскую помощь. Буквально через пару минут подъехала бригада скорой медицинской помощи. Девочку доставили в реанимационное отделение Зеленодольской центральной районной больницы. 

«Ничего героического, - так оценивает свой поступок сам Егор Дубровин. – На моем месте любой поступил точно также.» Однако на деле 17-летний подросток оказался единственным, кто бросился в воду. Наблюдателей было много, а вот действительно спасителем оказался лишь один. Промедли он немного, и девочку, возможно, уже не откачали бы. Родители героя, как и его младший брат, гордятся Егором и говорят, что другого от него и не ожидали. Самого же Егора после случившегося больше волновало состояние спасенной девочки. Как разъяснили работники ЦРБ, в мед.учреждении она провела одну ночь. Буквально на следующий день, осмотрев девочку, врачи оценили ее состояние как удовлетворительное и отпустили домой. 


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