В Татарстане 17-летний подросток спас тонущую девочку

Все произошло, что называется, средь бела дня на городском озере, расположенном практически в центре Зеленодольска. 17-летний школьник Егор Дубровин гулял вместе с отцом и младшим братом вдоль городского озера. Внезапно они услышали крики о помощи молодой девушки. Она просила прохожих помочь вытащить из воды девочку лет девяти, которая на ее глазах нырнула и уже 2-3 минуты не показывалась из воды, пишет АиФ.



Две подружки пропавшей под водой девочки, испугавшись, молча стояли у берега в воде и ничего не могли объяснить. Егор, не раздумывая, прямо в одежде сразу бросился в воду. Говорит, действовал наугад. Нырнул в воду рядом с этими двумя девочками, предполагая, что их подружка должна быть где-то поблизости. И не ошибся. Открыв глаза, на глубине среди тины он увидел тело девочки, схватил ее и вытащил из воды. Отец Егора помог вынести девочку на берег, начал оказывать первую медицинскую помощь. Буквально через пару минут подъехала бригада скорой медицинской помощи. Девочку доставили в реанимационное отделение Зеленодольской центральной районной больницы.



«Ничего героического, - так оценивает свой поступок сам Егор Дубровин. – На моем месте любой поступил точно также.» Однако на деле 17-летний подросток оказался единственным, кто бросился в воду. Наблюдателей было много, а вот действительно спасителем оказался лишь один. Промедли он немного, и девочку, возможно, уже не откачали бы. Родители героя, как и его младший брат, гордятся Егором и говорят, что другого от него и не ожидали. Самого же Егора после случившегося больше волновало состояние спасенной девочки. Как разъяснили работники ЦРБ, в мед.учреждении она провела одну ночь. Буквально на следующий день, осмотрев девочку, врачи оценили ее состояние как удовлетворительное и отпустили домой.





