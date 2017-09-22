В Татарстане 2018 год объявлен годом Льва Толстого

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22 сентября в 16:22
Полиция Челнов просит помочь в поиске без вести пропавшего мужчины
Полиция Челнов просит помочь в поиске без вести пропавшего мужчины

82-летний Насыпов Абузар Харисович , ушел из дома 12 августа 2016 года и до настоящего времени не вернулся.

22 сентября в 14:39
Ехавший из Казани в Челны автобус сгорел на ходу (ВИДЕО)

15 пассажиров, которые находились во время ЧП в салоне, сумели покинуть пылающее авто.

22 сентября в 13:01
Дума приняла в первом чтении законопроект об отпуске за счет работодателей
Дума приняла в первом чтении законопроект об отпуске за счет работодателей

Документ освобождает организации от уплаты налога на прибыль с сумм, потраченных на такие цели.

22 сентября в 12:47
АСВ начнет выплаты кредиторам Татфондбанка 29 сентября
АСВ начнет выплаты кредиторам Татфондбанка 29 сентября

21 100 заявителей предъявили требования ТФБ, общая сумма превысила 547 млрд рублей. Однако в реестр кредиторов включили лишь требования на 138,5 млрд рублей от 17 700 заявителей.

22 сентября в 12:02
Челнинский фотограф участвует во Всероссийском фотомарафоне «Один День из жизни России»
Челнинский фотограф участвует во Всероссийском фотомарафоне «Один День из жизни России»

Уникальность проекта состоит в том, чтобы в течение одного дня показать жизнь города , запечатлеть на фотокадрах все его многообразие – географическое, национальное, природное, временное.

22 сентября в 10:47
В России за неделю эвакуировали 400 тысяч человек из-за анонимных звонков
В России за неделю эвакуировали 400 тысяч человек из-за анонимных звонков

По предварительной версии, преступники хотели заработать в обмен на прекращение звонков. Глава МЧС Владимир Пучков заверил, что эвакуации проводятся не в рамках учений.

22 сентября в 10:30
Татарстанских мэров отправят на «Хуэйтун»
Татарстанских мэров отправят на «Хуэйтун»

В рамках недельной стажировки главы городов побывают в китайской провинции Сычуань и посетят крупные предприятия.

22 сентября в 10:09
В Челнах откроется обелиск в честь Героя СССР Никиты Кайманова
В Челнах откроется обелиск в честь Героя СССР Никиты Кайманова

В ноябре-декабре 1943 года полк под его командованием охранял встречу “Большой тройки” в Тегеране.

22 сентября в 09:19
В Набережных Челнах включат отопление
В Набережных Челнах включат отопление

Соответствующее постановление издано в исполнительном комитете.

22 сентября в 09:12
На памятнике Калашникову по ошибке разместили схему немецкой винтовки
На памятнике Калашникову по ошибке разместили схему немецкой винтовки

“За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!» — прокомментировал историк Юрий Пашолок.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 37 от 21 сентября, 2017г.
23 сентября 2017г. 03:56

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Ехавший из Казани в Челны автобус сгорел на ходу (ВИДЕО)
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в 08:47
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане 2018 год объявлен годом Льва Толстого

В Татарстане 2018 год объявлен годом Льва Толстого

21 сентября президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, которым он объявил 2018 год годом русского писателя Льва Толстого. 

Как следует из документа, делается это для того, чтобы привлечь общественное внимание к вопросам развития культуры и языкознания. При этом была учтена тесная связь семьи Толстого с Казанью и 190-летний юбилей со дня рождения русского писателя.

Оргкомитет указ по проведению предстоящего года должен будет утвердить в течение месяца, а план мероприятий – в течение трех последующих.

О том, что следующий год будет посвящен русскому писателю, Рустам Минниханов объявил 21 сентября в своем ежегодном послании Госсовету Татарстана.

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