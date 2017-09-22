В Татарстане 2018 год объявлен годом Льва Толстого

21 сентября президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, которым он объявил 2018 год годом русского писателя Льва Толстого.

Как следует из документа, делается это для того, чтобы привлечь общественное внимание к вопросам развития культуры и языкознания. При этом была учтена тесная связь семьи Толстого с Казанью и 190-летний юбилей со дня рождения русского писателя.

Оргкомитет указ по проведению предстоящего года должен будет утвердить в течение месяца, а план мероприятий – в течение трех последующих.

О том, что следующий год будет посвящен русскому писателю, Рустам Минниханов объявил 21 сентября в своем ежегодном послании Госсовету Татарстана.