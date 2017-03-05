В Татарстане 6-летняя девочка выжила после падения из окна девятого этажа

В Нижнекамске 6-летняя девочка чудом выжила, упав из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Как сообщает NTR-24.RU, ее спасло то, что она упала в сугроб.
В детской городской больнице сообщили, что травмы, которые получил ребенок, оказались незначительными, после осмотра девочку отпустили домой. По словам врачей, такие случаи очень редки для зимнего периода, чаще всего такое происходит, когда в квартирах открывают окна в теплое время года.
Напомним, в сентябре 2016 года в Нижнекамске из окна многоэтажки выпал 8-летний мальчик. Когда все случилось, мать мальчика была на работе, а сам ребенок должен был быть в школе. Однако в это время домой вернулся отчим мальчика. Когда он поинтересовался, почему ребенок не в школе, тот подошел к окну и сделал шаг вниз.
Тогда ребенок остался жив, однако получил множество переломов.
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