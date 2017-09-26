В Татарстане «богатым» пенсионерам вдвое урежут транспортные выплаты

В Татарстане был изменен порядок предоставления пенсионерам денежных выплат на проезд, в результате пожилым людям, чей ежемесячный доход превышает 25 тысяч рублей, будет вдвое сокращен размер выплат за проезд. Об этом сообщает "Коммерсант".
Согласно постановлению за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина, пенсионерам с ежемесячным доходом, превышающим 25 тысяч рублей, компенсационные выплаты сократят вдвое со 180 до 90 рублей. Для пожилых с ежемесячным доходом менее 20 тысяч рублей компенсация, напротив, увеличится с 448 до 466 рублей в связи с ростом стоимости льготного проездного.
Сокращение выплат коснется каждого восьмого пенсионера республики, экономия бюджета РТ составит примерно 75 млн. рублей.
Напомним, с августа около 14,3 млн россиян, которые продолжают работать после наступления пенсионного возраста, начали получать прибавку к пенсии, размер выплат увеличился примерно на 200 рублей.
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