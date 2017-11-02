В Татарстане будет проводиться работа по укреплению семейных ценностей осужденных

Руководство уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Республике Татарстан подписало соглашение с «Национальной родительской ассоциацией социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», а также с региональной молодежной общественной организацией «Центр развития добровольчества Республики Татарстан».
Как сообщает пресс-служба ведомства, стороны договорились приложить совместные усилия для организации комплекса мероприятий, направленных на осознание гражданами, осужденными без лишения свободы, своей роли в семье и обществе. Особое внимание при этом будет уделяться укреплению детско-родительских отношений, защите семейных ценностей.
Совместные мероприятия будут носить социальный, культурно- просветительский, спортивный и образовательный характер.
Еще одной целью запланированной работы станет профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних осужденных без лишения свободы.
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