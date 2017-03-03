В Татарстане цены на лекарства за год выросли на 3%

В прошедшем году цены в татарстанских аптеках выросли на 3,1%, что существенно ниже по сравнению с общероссийским показателем. Об этом заявила замминистра здравоохранения республики Фарида Яркаева.

По ее данным, в России рост потребительских цен на медикаменты, включая не жизненно важные лечебные препараты, составил 4,9%.

По данным «DSM Group», по итогам прошлого года доля лекарственных препаратов ценой 50 рублей в стоимостном объеме в Татарстане составляет 6,4% (это чуть меньше половины предлагаемого товара). Это несколько выше общероссийского – в среднем по стране данный показатель равен 5,7%.

По словам Яркаевой, этого удалось достичь за счет того, что в республике есть свои предприятия по производству медикаментов.