В Татарстане чаще всего угоняют  Hyundai Solaris и “девятку”

Сегодня в МВД Татарстана назвали рейтинг самых угоняемых иномарок в 2017 году, список возглавляет Hyundai Solaris и Kia Rio. Об этом сообщил Джавид Гасанов, начальник отдела по раскрытию угонов и краж автотранспорта управления уголовного розыска МВД по РТ.
Эти же две марки крали чаще других и в прошлом году, пишет Рrokazan.ru.
— Жители нашего города сколотили банду и угоняли эти автомобили. Из соседних регионов пригоняли эти машины сюда. Один из преступников до этого за аналогичное преступление находился под домашним арестом в Санкт-Петербурге. У него таких фактов было 18 штук — именно Hyundai Solaris. Сейчас он в СИЗО города Йошкар-Ола находится, - сообщил представитель МВД.
Среди относительно премиальных автомобилей самой популярной иномаркой среди угонщиков в 2016 году в Татарстане стала Toyota RAV4.
К примеру, за три месяца этого года в республике угнали уже три таких кроссовера. Кроме того, угонщики похитили автомобили Infinity и Mitsubishi Outlander. Всего с начала года в республике произошло 99 угонов автомобилей.
Из отечественных автомобилей чаще всего похищают "девятки" и "четырнадцатые" производства "ВАЗ". В числе угнанных в 2017 году также "Камаз", "Ока", ГАЗ, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, "Лада Калина", "Лада Гранта" — всего 27 машин.
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