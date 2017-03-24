В Татарстане дети не умирали от туберкулеза уже 9 лет

В Татарстане более чем в 4 раза перевыполнили план по снижению смертности от туберкулеза. В 2016 году в регионе удалось сохранить 38 жизней. Сейчас в Татарстане смертность от этого заболевания в 1,9 раза ниже, чем в среднем по России и в 1,5 раза ниже, чем в ПФО.

Кроме того, за последние 9 лет не было случаев смерти от туберкулеза среди детей.

Как сообщает Минздрав Татарстана, заболеваемость детей в 2016 году снизилась на 6,7% по сравнению с 2015 годом за счет подростков. Дети чаще всего заражаются от взрослых, сообщает Татпресса.

Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин отметил, что есть проблема миграционных потоков - в минувшем году в регионе зарегестрировали туберкулез у 37 иностранных граждан. При этом выявление заболевания среди иностранцев в 2,9 раза превышает случаи среди населения республики.