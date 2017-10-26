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26 октября в 14:49
В Татарстане дети пробыли в квартире с мертвой мамой несколько дней
В Татарстане дети пробыли в квартире с мертвой мамой несколько дней

Войдя в квартиру, где проживала многодетная мать, соцработники увидели ее мертвой. Кроме нее там же находились двое детей. Один из них - новорожденный.

26 октября в 13:32
В Татарстане мужчина подорвал дом, избавляясь от мышей
В Татарстане мужчина подорвал дом, избавляясь от мышей

Он решил заделать небольшую дыру в стене между газовой плитой и газовым котлом, которая появилась из-за грызунов.

26 октября в 12:47
Крупный машиностроительный форум пройдет в Челнах в ноябре
Крупный машиностроительный форум пройдет в Челнах в ноябре

15-16 ноября в ИТ-парке Челнов состоится форум «Цифровое производство и будущее автопромышленности». Приедет президент РТ и представители автозаводов России.
26 октября в 11:37
Президент РТ Рустам Минниханов, наконец-то, прокомментировал языковой вопрос
Президент РТ Рустам Минниханов, наконец-то, прокомментировал языковой вопрос

- Мы зашли слишком далеко. Нельзя трактовать, как кому вздумается. Ну, как может быть изучение государственного языка (татарского) добровольным? Нигде в мире такого нет!- сказал Минниханов.
26 октября в 10:49
Полицейские Челнов изъяли у 22-летней девушки более 1,7 кг наркотиков
Полицейские Челнов изъяли у 22-летней девушки более 1,7 кг наркотиков

В номере гостиницы, где проживала задержанная, полицейские нашли 200 г наркотиков. Из нескольких тайников, оборудованных девушкой, оперативники изъяли более 1400 г вещества.
26 октября в 09:13
Покупателей автомобилей по соцпрограммам освободят от НДФЛ
Покупателей автомобилей по соцпрограммам освободят от НДФЛ

Соцпрограммы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» предполагают скидку 10% от стоимости машины. Автомобиль должен быть новым, произведенным в 2016-2017 годах.

26 октября в 08:47
В РТ почти 80% мошенничеств приходится на крупные города: Казань и Челны
В РТ почти 80% мошенничеств приходится на крупные города: Казань и Челны

Участились случаи обмана, связанные со схемами «разблокировка банковской карты», «родственник попал в беду», «компенсация за купленные лекарства» и «начисления «надбавок».
26 октября в 08:33
В Росреестре РТ можно запретить сделки с недвижимостью без личного участия
В Росреестре РТ можно запретить сделки с недвижимостью без личного участия

В таком случае при подаче документов касательно имущества на основании доверенности сделка не состоится, а собственника уведомят о попытке совершить противоправные действия.
26 октября в 08:03
В Челнах водитель иномарки протаранил кафе
В Челнах водитель иномарки протаранил кафе

39-летний мужчина за рулем Land Rover сдавая назад не убедился в безопасности своего маневра.

25 октября в 16:36
Госсовет РТ: Преподавание татарского языка должно быть обязательным — это жесткая позиция
Госсовет РТ: Преподавание татарского языка должно быть обязательным — это жесткая позиция

Учителя татарского языка за закрытыми дверями приняли резолюцию в адрес министра РФ Ольги Васильевой.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 42 от 24 октября, 2017г.
26 октября 2017г. 17:33

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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в 14:49
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане дети пробыли в квартире с мертвой мамой несколько дней

В Татарстане дети пробыли в квартире с мертвой мамой несколько дней

Трагедия произошла в Бугульме. Несколько дней провели в квартире с телом 26-летней мамы двое ее детей, среди которых был новорожденный. Ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, сообщает KazanFirst.

Погибшую обнаружили накануне вечером соцработники, к которым обратились ее соседи. Последние рассказали им, что с 23 октября у них гостит четырехлетний ребенок девушки, которого привел ее сожитель. Он попросил понянчиться с ним и ушел, пояснили жильцы. После чего никого из взрослых этой семьи они не видели.

Войдя в квартиру, где проживала многодетная мать, соцработники увидели ее мертвой. Кроме нее там же находились и дети. 

В последний раз соседи видели девушку живой 20 октября. На теле погибшей следов насильственной смерти не было обнаружено. Пока следователи не усматривают в произошедшем криминала, поэтому и причастных к трагедии нет, отметил собеседник, пояснив, что сейчас они ожидают результатов вскрытия. 

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