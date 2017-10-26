В Татарстане дети пробыли в квартире с мертвой мамой несколько дней

Трагедия произошла в Бугульме. Несколько дней провели в квартире с телом 26-летней мамы двое ее детей, среди которых был новорожденный. Ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, сообщает KazanFirst.

Погибшую обнаружили накануне вечером соцработники, к которым обратились ее соседи. Последние рассказали им, что с 23 октября у них гостит четырехлетний ребенок девушки, которого привел ее сожитель. Он попросил понянчиться с ним и ушел, пояснили жильцы. После чего никого из взрослых этой семьи они не видели.

Войдя в квартиру, где проживала многодетная мать, соцработники увидели ее мертвой. Кроме нее там же находились и дети.

В последний раз соседи видели девушку живой 20 октября. На теле погибшей следов насильственной смерти не было обнаружено. Пока следователи не усматривают в произошедшем криминала, поэтому и причастных к трагедии нет, отметил собеседник, пояснив, что сейчас они ожидают результатов вскрытия.