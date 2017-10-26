В Татарстане дети пробыли в квартире с мертвой мамой несколько дней

Трагедия произошла в Бугульме. Несколько дней провели в квартире с телом 26-летней мамы двое ее детей, среди которых был новорожденный. Ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, сообщает KazanFirst.
Погибшую обнаружили накануне вечером соцработники, к которым обратились ее соседи. Последние рассказали им, что с 23 октября у них гостит четырехлетний ребенок девушки, которого привел ее сожитель. Он попросил понянчиться с ним и ушел, пояснили жильцы. После чего никого из взрослых этой семьи они не видели.
Войдя в квартиру, где проживала многодетная мать, соцработники увидели ее мертвой. Кроме нее там же находились и дети.
В последний раз соседи видели девушку живой 20 октября. На теле погибшей следов насильственной смерти не было обнаружено. Пока следователи не усматривают в произошедшем криминала, поэтому и причастных к трагедии нет, отметил собеседник, пояснив, что сейчас они ожидают результатов вскрытия.
Комментарии посетителей
“Если сегодня мы еще на заседании Госсовета будем нагнетать эту ситуацию! Я считаю, что в рабочем порядке мы...
нам не 90 нужны, 80-е, когда татарский изучали только татары. и то - многие из под палки учились
“Ну, как может быть изучение государственного языка (татарского) добровольным?... ” Никогда не слышал, что в...
“В остальном всё останется как было...” И что останется как было? Если сократят количество часов, сделают в...
Круто Минниханов сказал, что все вопросы теперь к нему. В штаны наделают все, а к нему не пойдут требовать,...
Умылись те, кто были против татарского в школе?! Почувствовали себя на пару недель крутыми, типа, вы что-то...
Да, нужно отрегулировать и найти решение, не нужно забывать то, что случилось из-за языкового вопроса на...
Я не понимаю как можно идти против мнения народа.Ну не хочет народ изучать татарский язык.НЕ ХОЧЕТ Что не...
Как раз частники и мешают большим автобусам ездить нормально. Утром каждый день езжу на работу и вижу, как ...
уезжать надо,правильно делают выпускники, 11 лет изучал татарский ни слова не знает ? вопрос к преподавателям...
Айдару: пусть даже русский сделают на добровольной основе. Поверь, русский все равно будут изучать почти все,...
По Закону об образовании у обучаемых есть право, но не обязанность изучать свой родной язык. Раз есть такое...
Электронная медкарта, может быть, дело хорошее. Но как быть, если не все записи в нём будут корректными, а...
Отличная статья! Есть ли единомышленники в городе? Проведём совместный рейд, прикроем эту богадельную! Есть...
Вы не видите противоречия в вашем утверждении? “Преподавать будут обязательно” - “изучать будут не...
Татарский будут обязательно преподавать. Но изучать его будут не обязательно, а только добровольно.
Так ведь дочь Энгеля Фаттахова не в Татарии живет. Он ее за счет бюджета Татарии в Англии выучил и оставил там...
нужно преподавать на том, какой люди просят. и не нужно на том, на котором люди не хотят. поэтому может и на...
Нет, не нужно обязательногого русского, а все предметы преподавать на английском.
Опять запугивание - “обязать” отвечать на татарском языке. Вы своими предложениями вызываете только...