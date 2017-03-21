В Татарстане экс-председателю правления Дрожжановского райпо грозит 8 лет

Прокуратура запросила 8 лет колонии для экс-председателя правления Дрожжановского райпо, обвиняемой в хищении более 11 млн рублей.

Напомним, 44-летняя Ляйсан Халимова, используя служебное положение, присвоила деньги, которые лично получила по договору купли-продажи нежилого помещения. Кроме того, в 2011 - 2013 гг. Халимова, являясь одновременно доверенным лицом руководителя коммерческих фирм «Меркурий» и «Заготовитель», обратилась к работникам указанных предприятий, а также к местным жителям с просьбой об оказании финансовой помощи для пополнения оборотных средств. Она также предложила им оформить потребительские кредиты и сдать деньги по договорам займа в кассу райпо с условием возвращения средств в течение двух-трех месяцев.

Несмотря на то, что в течение года Халимова выполняла взятые на себя обязательства, в дальнейшем она стала расходовать средства исключительно на нужды райпо. Тогда обманутые жители обратились с заявлением в правоохранительные органы. Жертвами противоправной схемы стали восемь граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 10 млн рублей.

В итоге на имущество Халимовой был наложен арест.

Как сообщает Прокуратура РТ, свою вину женщина не признала. 27 марта суд выслушает ее последнее слово.