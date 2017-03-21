В Татарстане экс-председателю правления Дрожжановского райпо грозит 8 лет

Прокуратура запросила 8 лет колонии для экс-председателя правления Дрожжановского райпо, обвиняемой в хищении более 11 млн рублей.
Напомним, 44-летняя Ляйсан Халимова, используя служебное положение, присвоила деньги, которые лично получила по договору купли-продажи нежилого помещения. Кроме того, в 2011 - 2013 гг. Халимова, являясь одновременно доверенным лицом руководителя коммерческих фирм «Меркурий» и «Заготовитель», обратилась к работникам указанных предприятий, а также к местным жителям с просьбой об оказании финансовой помощи для пополнения оборотных средств. Она также предложила им оформить потребительские кредиты и сдать деньги по договорам займа в кассу райпо с условием возвращения средств в течение двух-трех месяцев.
Несмотря на то, что в течение года Халимова выполняла взятые на себя обязательства, в дальнейшем она стала расходовать средства исключительно на нужды райпо. Тогда обманутые жители обратились с заявлением в правоохранительные органы. Жертвами противоправной схемы стали восемь граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 10 млн рублей.
В итоге на имущество Халимовой был наложен арест.
Как сообщает Прокуратура РТ, свою вину женщина не признала. 27 марта суд выслушает ее последнее слово.
Комментарии посетителей
Значит СПУРТ банк скоро тоже накроется. А жаль приятно было с ним работать, без проблем.
Понятно, что виноваты воспитали, не досмотрели. Как можно не увидеть, что дети едят таблетки? За это...
Вот это да! Наши УК не выполняют все пункты Правил благоустройства! Оценка за их работу1! А мы им...
Ну о какой репутации идет речь? Сказано же - “информационная атака”, а сам банк белый и пушистый.
КРУТО!
И Хазеева тоже надо отправить на вертолете.и раскалоть его по земельным вопросам которые он решал для своих...
Харитонов и глава Хазеев это одного поля ягоды.Из за Харитонова, Хазеев превратился в олигарха, поэтому и не...
не волнуйся,если халиков слетит за ним хазеева свалят, а харитонов полюбас не усидит, потому что крыша начала...
Пусть ” валит” куда хочет, толку от него нет.
Читаешь материал - выеденного яйца не стоит. Раздутый мыльный пузырь. Но огомное спасибо автору за “вишенку...
СУД НАД ХАРИТОНОВЫМ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ИЛИ В МОСКВЕ ИЛИ В ПИТЕРЕ. В ТАТАРСТАНЕ У НЕГО ВЕЗДЕ ЗАВЯЗКИ. ПОКА ЕГО НЕ...
Не верю в правосудие! Харитонов избежит ответственности и вряд ли его как нибудь накажут.Весь район говорит...
Полюбому Харитонова отмажут,потому что за ним стоит глава Тукаевского района Хазеев. Вместе все дела...
А как насчет репутации и вывода д/с из оборота? Это тоже выгодно?
а у нас разве не так написано? “Судя по информации размещенной на официальном сайте фемиды, дело поступило в...
ДЕЛО № 1-39/2017. 27 февраля 2017 года дело по обвинению Харитонова Г.Н. поступило судье Маннаповой Г.Р. На 19 марта 2017...
Жаль животных... уничтожают без разбора местные дворники и “любители” животных... проклятье им за это... жизнь...
Все суды Шарипов проиграл. Это значит, нарушений суд в деятельности ИП не нашел. Статья лживая..
Лечится. Удаляют пораженное легкое. Проводят другие виды лечения тоже. Сначала куришь и куришь, или терпишь...
Не все меряется деньгами. У меня отец умер от рака легких, брат тоже заболел - оба курильщики. Когда врачи...