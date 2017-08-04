В Татарстане еще один ребенок стал жертвой купального сезона (ФОТО)

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04 августа в 09:07
Оглашен первый приговор по делу ОПГ «52-й комплекс»
Оглашен первый приговор по делу ОПГ «52-й комплекс»

В задачу члена группировки входило “крышевать” в Челнах подпольные казино и таксистов.
04 августа в 08:46
Шаймиев о договоре с Москвой: «Думаю, найдем общий язык»
Шаймиев о договоре с Москвой: «Думаю, найдем общий язык»

Госсоветник РТ надеется, что договор о разграничении полномочий между Казанью и Москвой все-таки продлят.
04 августа в 08:23
Около тысячи человек планируют пробежать в Челнах Камский полумарафон
Около тысячи человек планируют пробежать в Челнах Камский полумарафон

Любителям и профессионалам бега предложили три дистанции: 4,2 км, 10 км и 21,1 км.

04 августа в 08:18
Герои «Спокойной ночи, малыши!» навестили в Челнах маленьких пациентов КДМЦ
Герои «Спокойной ночи, малыши!» навестили в Челнах маленьких пациентов КДМЦ

Центру был подарен аппарат искусственной вентиляции легких для отделения анестезиологии и реанимации детского стационара стоимостью 1 500 000 рублей.

04 августа в 08:13
Любимец челнинской публики Elvin Grey выпустил новый клип
Любимец челнинской публики Elvin Grey выпустил новый клип

Песню он записал вместе с румынским исполнителем. (ВИДЕО)

04 августа в 08:08
Совет татарского народа возглавил Василь Шайхразиев
Совет татарского народа возглавил Василь Шайхразиев

В его поддержку выступили президент РТ Рустам Минниханов и госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.

03 августа в 16:20
В Челнах на два дня закрыли проспект Дружбы Народов
В Челнах на два дня закрыли проспект Дружбы Народов

Здесь работают два асфальтоукладчика на всю ширину дороги, укладывающих последний (третий) слой асфальта.

03 августа в 15:21
Россияне привыкают к антисанкционным продуктам
Россияне привыкают к антисанкционным продуктам

Но, согласно результатам опроса, недовольство качеством мяса, молока и молочных продуктов растет.

03 августа в 15:11
В Челнах откроют круглогодичный комплекс по забою жертвенного скота
В Челнах откроют круглогодичный комплекс по забою жертвенного скота

В Набережных Челнах прошло первое в этом году городское совещание по организации Курбан-байрама.

03 августа в 12:29
Челнинский «Кванториум» скоро запустит приложение «Маршрут истории»
Челнинский «Кванториум» скоро запустит приложение «Маршрут истории»

Пользователи, зарегистрировавшись в приложении, смогут самостоятельно строить туристические маршруты по родному краю.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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04 августа 2017г. 09:57

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в 08:42
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане еще один ребенок стал жертвой купального сезона (ФОТО)

В Татарстане еще один ребенок стал жертвой купального сезона (ФОТО)

Вечером 2 августа в службу спасения Татарстана поступило сообщение о том, что вблизи села Русское Никольское Лаишевского района Республики Татарстан утонула 13-летняя девочка. 
На место немедленно были направлены силы и средства районного звена ТП РСЧС (медики, пожарные, спасатели, полицейские, администрация района): 12 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России - 4 человека и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба МЧС. 
Как рассказал начальник Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона Фёдор Кузнецов, несчастный случай произошел на искусственном водоеме, вырытом несколько лет назад для орошения сельхозугодий. Из-за проливных дождей в этом году уровень воды в нем был значительно повышен. 
Две девочки, одна из которых приехала на каникулы из Казани, а другая постоянно проживала в приемной семье в селе Русское Никольское, решили искупаться. Проплыв некоторое расстояние, гостья из Казани услышала громкие всплески, оглянулась и увидела, как ее подруга ушла под воду. 
Рядом не оказалось никого, кто бы мог прийти на помощь. Девочка побежала за помощью к родственникам. Взрослые пытались нырять и искать под водой, но безуспешно. Прибывшие водолазы приступили к поискам... 
В 19:50 водолазной группой спасателей ЗПСО № 2 из искусственного водоема, вырытом для орошения сельхозугодий, на глубине 3 метров было извлечено и передано сотрудникам правоохранительных органов тело 13-летней жительницы поселка Русское Никольское. 
Причина происшествия – купание в необорудованном месте без присмотра взрослых. 

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