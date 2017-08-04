В Татарстане еще один ребенок стал жертвой купального сезона (ФОТО)

Вечером 2 августа в службу спасения Татарстана поступило сообщение о том, что вблизи села Русское Никольское Лаишевского района Республики Татарстан утонула 13-летняя девочка.

На место немедленно были направлены силы и средства районного звена ТП РСЧС (медики, пожарные, спасатели, полицейские, администрация района): 12 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России - 4 человека и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба МЧС.

Как рассказал начальник Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона Фёдор Кузнецов, несчастный случай произошел на искусственном водоеме, вырытом несколько лет назад для орошения сельхозугодий. Из-за проливных дождей в этом году уровень воды в нем был значительно повышен.

Две девочки, одна из которых приехала на каникулы из Казани, а другая постоянно проживала в приемной семье в селе Русское Никольское, решили искупаться. Проплыв некоторое расстояние, гостья из Казани услышала громкие всплески, оглянулась и увидела, как ее подруга ушла под воду.

Рядом не оказалось никого, кто бы мог прийти на помощь. Девочка побежала за помощью к родственникам. Взрослые пытались нырять и искать под водой, но безуспешно. Прибывшие водолазы приступили к поискам...

В 19:50 водолазной группой спасателей ЗПСО № 2 из искусственного водоема, вырытом для орошения сельхозугодий, на глубине 3 метров было извлечено и передано сотрудникам правоохранительных органов тело 13-летней жительницы поселка Русское Никольское.

Причина происшествия – купание в необорудованном месте без присмотра взрослых.