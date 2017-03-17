В Татарстане фельдшер признана виновной в причинении смерти по неосторожности

Собранные в Менделеевском МРСО СУ СК России по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении фельдшера ГАУЗ «АЦРБ» 45-летней Румии Хасановой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, следствием и судом установлено, что днем 18 апреля 2016 года бригада отделения скорой медицинской помощи ГАУЗ «АЦРБ» была вызвана, в отдел полиции для задержанного у которого наблюдались судороги и приступы эпилепсии. По прибытию Хасанова ненадлежащим образом провела осмотр и обследование пациента, не определила показания к госпитализации и оказания соответствующей помощи, после чего уехала. В результате вечером потерпевший скончался от отека головного мозга.

Согласно заключению эксперта, причиной смерти потерпевшего стали дефекты оказания медицинской помощи допущенные Хасановой.

Вину Хасанова не признала. Следователем в отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Агрызский районный суд приговорил Хасанову к 6 месяцам ограничения свободы.