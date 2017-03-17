В Татарстане фельдшер признана виновной в причинении смерти по неосторожности

Собранные в Менделеевском МРСО СУ СК России по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении фельдшера ГАУЗ «АЦРБ» 45-летней Румии Хасановой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, следствием и судом установлено, что днем 18 апреля 2016 года бригада отделения скорой медицинской помощи ГАУЗ «АЦРБ» была вызвана, в отдел полиции для задержанного у которого наблюдались судороги и приступы эпилепсии. По прибытию Хасанова ненадлежащим образом провела осмотр и обследование пациента, не определила показания к госпитализации и оказания соответствующей помощи, после чего уехала. В результате вечером потерпевший скончался от отека головного мозга.
Согласно заключению эксперта, причиной смерти потерпевшего стали дефекты оказания медицинской помощи допущенные Хасановой.
Вину Хасанова не признала. Следователем в отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Агрызский районный суд приговорил Хасанову к 6 месяцам ограничения свободы.
Комментарии посетителей
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Так всё-таки деньги в “Татафондбанке” были!
А в зарубежных СМИ эта информация ещё вчера днём появилась... :))
А стоит снова высаживать? Через полгода снова наступит зима и снова дороги будут чистить
Это решение касается только частных фирм и компаний, в государственных учреждениях такой запрет существует...
Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
А что исправлять ?
А деньги-то не считая и не контролируя можно на это мероприятие списать !!! Как у змеи, ног потом не найти...
Журналисты, первый абзац прочитайте и исправьте, пожалуйста