В Татарстане ГИБДД начала искать «гонщиков по встречке» с воздуха

На дорогах Татарстана над самыми аварийными участками ГИБДД начала запускать аэростат, чтобы искать водителей, выезжающих на встречные полосы движения с нарушением ПДД, об этом сообщили в ГИБДД.
- Аэростат запускается над наиболее аварийными участками автодорог и позволяет выявлять грубые нарушения ПДД, связанные с обгоном. Установленные в аэростате обзорная и детализирующая видеокамеры способны фиксировать все происходящее в радиусе нескольких километров. В сентябре мероприятия проходили на участках автодорог Казань – Малмыж и Казань – Оренбург, - сообщили в инспекции. Также пройдут на трассе М 7.
Для съемки используется аэростат Авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии РТ, во время последнего его использования на 13 водителей, выехавших в нарушение правил на полосу встречного движения, были составлены протоколы - им грозит лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
В ГИБДД отметили, что в этом году в результате выезда на полосу встречного движения произошло 274 таких ДТП, в которых 96 человек погибли и 475 получили травмы.
В дальнейшем инспекция также продолжит использование аэростата, сообщает prokazan.ru.
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