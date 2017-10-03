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03 октября в 13:57
Челнинец, потерявший в ДТП палец, рассказал свою версию случившегося
Челнинец, потерявший в ДТП палец, рассказал свою версию случившегося

Молодой человек рассказал пользователям сети, что палец спасти не удалось.

03 октября в 13:22
Минздрав РФ не будет наказывать рублем отказавшихся от вакцинации детей родителей
Минздрав РФ не будет наказывать рублем отказавшихся от вакцинации детей родителей

Вместо денежных санкций ведомство хочет усилить разъяснительную работу о прививках. “Мы же не можем наказывать через родителей детей”, – сказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

03 октября в 12:43
В Казани проходят массовые эвакуации
В Казани проходят массовые эвакуации

Сообщения о тревоге поступают из школ города, Дворца земледельцев и здания Госсовета РТ.

03 октября в 12:37
В Татарстане ГИБДД начала искать «гонщиков по встречке» с воздуха
В Татарстане ГИБДД начала искать «гонщиков по встречке» с воздуха

На дорогах республики над самыми аварийными участками ГИБДД начала запускать аэростат, чтобы искать водителей, выезжающих на встречные полосы движения с нарушением ПДД.

03 октября в 10:44
ФСБ провела обыски в тренинговой организации, которая работала и в Челнах
ФСБ провела обыски в тренинговой организации, которая работала и в Челнах

Супругам, обвиняемым в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

03 октября в 10:24
В Челнах будут выбирать самый вкусный чак-чак
В Челнах будут выбирать самый вкусный чак-чак

В конкурсе могут участвовать девушки и юноши от 16 до 30 лет.

03 октября в 09:58
Жители Тукаевского района пожаловались в минэкологии РТ на двухметровый забор у реки
Жители Тукаевского района пожаловались в минэкологии РТ на двухметровый забор у реки

Специалисты составили административный протокол по статье «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе».

03 октября в 08:32
В Челнах стартовала благотворительная акция «Подари тепло своей души»
В Челнах стартовала благотворительная акция «Подари тепло своей души»

Сбор теплых вещей и обуви для нуждающихся проходит на базе молодежного центра «Нур» по 27 октября 2017 года по адресу: бульвар Академика Рубаненко, 2 (1/02) с 08.00 до 20.00.
03 октября в 08:27
При перекачке нефти из цистерны в Татарстане погиб рабочий
При перекачке нефти из цистерны в Татарстане погиб рабочий

Мужчина забрался на емкость, чтобы начать перекачку. При этом он не надел противогаз и вдохнул ядовитые пары. Ему стало плохо и он упал вниз головой.

03 октября в 08:17
В РТ погибла пенсионерка, которая пыталась спуститься с балкона по простыням
В РТ погибла пенсионерка, которая пыталась спуститься с балкона по простыням

При себе у погибшей было обнаружено около 100 тысяч рублей, которые она копила на свои похороны. Следственный комитет принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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03 октября 2017г. 23:46

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в 12:37
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане ГИБДД начала искать «гонщиков по встречке» с воздуха

В Татарстане ГИБДД начала искать «гонщиков по встречке» с воздуха

На дорогах Татарстана над самыми аварийными участками ГИБДД начала запускать аэростат, чтобы искать водителей, выезжающих на встречные полосы движения с нарушением ПДД, об этом сообщили в ГИБДД.

- Аэростат запускается над наиболее аварийными участками автодорог и позволяет выявлять грубые нарушения ПДД, связанные с обгоном. Установленные в аэростате обзорная и детализирующая видеокамеры способны фиксировать все происходящее в радиусе нескольких километров. В сентябре мероприятия проходили на участках автодорог Казань – Малмыж и Казань – Оренбург, - сообщили в инспекции. Также пройдут на трассе М 7. 

Для съемки используется аэростат Авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии РТ, во время последнего его использования на 13 водителей, выехавших в нарушение правил на полосу встречного движения, были составлены протоколы - им грозит лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

В ГИБДД отметили, что в этом году в результате выезда на полосу встречного движения произошло 274 таких ДТП, в которых 96 человек погибли и 475 получили травмы.

В дальнейшем инспекция также продолжит использование аэростата, сообщает prokazan.ru. 

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