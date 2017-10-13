В Татарстане глава сельского поселения покончил с собой

Тело 41-летнего главы Кировского сельского поселения нашли с огнестрельным ранением в области шеи 12 октября, во дворе одного из домов села. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственаая проверка, передает пресс-служба СУ СКР по РТ.
По предварительным данным мужчина покончил с собой, застрелившись из охотничьего ружья. При этом со слов супруги ранее он уже высказывал мысли о суициде. Незадолго до трагедии сосед видел его, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно ходившим по двору с ружьем и хотел забрать оружие, однако мужчина его не отдал. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии посетителей
«Мы открыты к диалогу с местной властью, неоднократно мы выходили к исполкому со своими проектами,...
а как органами объясняются обыски? или никак? просто кошмарят бизнес?
Этот Кафетерий отдадут мастерам,а рабочие в пролёте.1000%
Про статью в целом, молчу! Но перечисленные ФАКТЫ, это красиво написали!))) критика должна быть и она должна...
Все-то у вас врачи, да учителя плохие. Лечитесь и учитесь дома. Даже все что хорошее люди делают, норовите...
К сожалению, таких врачей осталось мало. Настоящие профессионалы остались только среди пенсионеров. Молодые...
В 14 году руководителеи города был Вася Шайхразиев.Но этого человегка ни кто и ни когда не накажет.
Сумела ли Айгель Гайсина показать красоту и скромность татарской девушки, богатства татарского языка и...
Прошу заметить, что я ни словечком НЕ защищаю водителей, нарушающих ПДД !!!! Я - только ЗА повышение штрафов......
Когда же введут РЕАЛЬНЫЕ штрафы для пешеходов, нарушающих ПДД ???? Если взрослый человек, то с сообщением по...
Кто бы сомневался в “правильности” написания.... Мы же в РТ живём... Если вчера даже ректор КИИД сказала, что...
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
На границе с Башкирией и Татарстана - ошибка в падеже. Пол года - пишется слитно. За два месяца до регистрации,...