В Татарстане глава сельского поселения покончил с собой

Тело 41-летнего главы Кировского сельского поселения нашли с огнестрельным ранением в области шеи 12 октября, во дворе одного из домов села. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственаая проверка, передает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По предварительным данным мужчина покончил с собой, застрелившись из охотничьего ружья. При этом со слов супруги ранее он уже высказывал мысли о суициде. Незадолго до трагедии сосед видел его, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно ходившим по двору с ружьем и хотел забрать оружие, однако мужчина его не отдал. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.